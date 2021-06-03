«Питтсбург» заинтересован в продолжении сотрудничества с Малкиным

Питтсбург, 3 июня. Команда национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» не хочет расставаться с одним из своих лидеров Евгением Малкиным и хочет предложить ему новый контракт.

Генеральный менеджер клуба Рон Хекстолл рассказал, что «Питтсбург» также хочет продлить соглашение с защитником Крисом Летангом. Контракты обоих игроков заканчиваются в следующем сезоне.

«Мы ведем переговоры с нашим штабом. Мы видим наше дальнейшее будущее с нашими основными игроками», — отметил он.

Российский хоккеист Евгений Малкин перешел в «Питтсбург» в 2006 году. За карьеру в НХЛ он дважды становился обладателем Кубка Стэнли. В его активе две золотые медали чемпионатов мира.

Ранее Малкин смог открыть счет своим голам в плей-офф НХЛ. Первую шайбу форвард забил в ворота «Айлендерс».