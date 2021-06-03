Россия получила джекпот благодаря решению Байдена по «СП-2»

Вашингтон, 3 июня. Россия сорвала джекпот в истории с проектом «Северный поток — 2», считают американские аналитики портала Newsmax.

Авторы проанализировали несколько решений президента США Джо Байдена в энергетической сфере. В частности, в первые дни на посту главы государства он отменил строительство трубопровода Keystone XL, по которому нефть из Канады должна была поступать на американские заводы. Это решение сыграло на руку российской стороне, поскольку отмена проекта «привела к ограничению долгосрочных поставок сырой нефти» и росту цен на черное золото.

В конце мая Байден сообщил о решении вывести из-под санкций оператора проекта «СП-2» Nord Stream 2 и руководителя компании-оператора Маттиаса Варнига. Таким образом проект будет завершен, и российский газ будет напрямую поставляться в Германию. Аналитики американского издания уверены, что завершение российского проекта уничтожит планы США на поставку СПГ в Европу. А значит, решение Байдена по «СП-2» стало настоящим джекпотом для Кремля.

«Газопровод «Северный поток — 2» увеличит годовой ВВП России на 3,3 млрд долларов. Помимо кругленькой суммы, джекпот Кремля имеет еще и геополитический характер. <…> Теперь Германия пристрастится не к американскому сжиженному природному газу, а к топливу того самого противника, которого должно победить НАТО», — цитирует аналитиков «ПолитРоссия».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал строительство российского газопровода карточной терминологией. По его словам, «Северный поток — 2» является флэш-роялем в руках России. Комментируя заявление Зеленского, политолог и экономист Александр Дудчак подчеркнул, что тому больше подходят домино и кости, а не покер. Киев, по его словам, не имеет карт, чтобы помешать завершению проекта.

Проект создания магистрального газопровода из России в Германию «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год через Балтийское море. Против завершения проекта выступают США, Украина и несколько других европейских стран. США опасаются потерять возможность продавать ЕС свой дорогой СПГ, а Украина боится лишиться транзита газа.