Несертифицированные в РФ смартфоны могут быть опасны для здоровья

Москва, 3 июня. Вопреки расхожему мнению, смартфоны не излучают радиацию и их бояться не стоит. Однако опасными для здоровья могут оказаться гаджеты, которые не прошли сертификацию в России.

Мобильная техника не излучает радиоактивных частиц, однако имеет электромагнитный фон, который исходит от каждого гаджета. Об этом агентству «Прайм» заявил директор факультета информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев.

Современные смартфоны устроены так, что без этого фона не обойтись, однако он абсолютно безвреден для здоровья человека. Единственную опасность представляют гаджеты, которые не прошли сертификацию в Российской Федерации, так как на "сером" рынке в них зачастую установлены "левые" запчасти.

Ранее директор по маркетинговому продвижению мессенджера Gem4me Гаухар Алдиярова назвала, список приложений, без которых не может обойтись современный телефон. К ним специалист отнесла приложения мобильных банков и кабинет мобильного оператора.