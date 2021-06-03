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03 июня 02:55
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новостей
02:47
Шоу-бизнес
Знаменитый актер «рассекретил» роман с Кристиной Асмус
02:40
Спорт
«Питтсбург» заинтересован в продолжении сотрудничества с Малкиным
02:36
Политика
Россия получила джекпот благодаря решению Байдена по «СП-2»
02:34
Общество
Несертифицированные в РФ смартфоны могут быть опасны для здоровья
02:18
Политика
Белый дом сообщил о переговорах между США и ФРГ на тему России
02:18
Политика
В США рассказали, как Россия через Европу осложнит работу НАТО
02:18
Общество
Полпред Трутнев раскритиковал обустройство погранпереходов в Приморье
02:07
Политика
США и Германия обсудили беспокойство Вашингтона относительно «СП-2»
02:02
Общество
Авиакомпания Utair начнет совершать рейсы из Анапы в Сочи ежедневно
02:02
Общество
Суд рассмотрит вопрос признания профсоюза «Альянс врачей»* иноагентом
02:00
Шоу-бизнес
Стас Барецкий намерен отсудить миллион рублей у руководства проекта «Дом-2»
01:53
Спорт
Российский теннисист Медведев прошел в третий круг Roland Garros
01:43
Общество
МЧС по Новосибирской области отложило открытие купального сезона из-за паводка
01:34
Общество
Памятник Пушкину временно переехал в Усадебный сад музея поэта
01:19
Происшествия
Гигантский миньон вспыхнул в парке Universal Studios в Лос-Анджелесе
01:09
Общество
Библиотека ДВО РАН опубликовала в электронном виде уникальные номера журнала
01:04
Происшествия
Пьяная женщина на ВАЗ-2104 сбила мужчину в Рязанской области
01:03
Общество
СК РФ расследует ограбление сидевшего рядом с Путиным на параде Победы ветерана
01:00
Общество
ФАН выяснил, почему летом не рекомендуется пить чай и кофе
00:45
Общество
Десятки тысяч детей бесплатно получат путевки в летние лагеря Кубани
Все новости

Несертифицированные в РФ смартфоны могут быть опасны для здоровья

Общество
Несертифицированные в РФ смартфоны могут быть опасны для здоровья
pixabay.com

Москва, 3 июня. Вопреки расхожему мнению, смартфоны не излучают радиацию и их бояться не стоит. Однако опасными для здоровья могут оказаться гаджеты, которые не прошли сертификацию в России.

Мобильная техника не излучает радиоактивных частиц, однако имеет электромагнитный фон, который исходит от каждого гаджета. Об этом агентству «Прайм» заявил директор факультета информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев.

Современные смартфоны устроены так, что без этого фона не обойтись, однако он абсолютно безвреден для здоровья человека. Единственную опасность представляют гаджеты, которые не прошли сертификацию в Российской Федерации, так как на "сером" рынке в них зачастую установлены "левые" запчасти.

Ранее директор по маркетинговому продвижению мессенджера Gem4me Гаухар Алдиярова назвала, список приложений, без которых не может обойтись современный телефон. К ним специалист отнесла приложения мобильных банков и кабинет мобильного оператора.

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радиация смартфоны электромагнитый фон
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