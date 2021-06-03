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Знаменитый актер «рассекретил» роман с Кристиной Асмус
02:40
Спорт
«Питтсбург» заинтересован в продолжении сотрудничества с Малкиным
02:36
Политика
Россия получила джекпот благодаря решению Байдена по «СП-2»
02:34
Общество
Несертифицированные в РФ смартфоны могут быть опасны для здоровья
02:18
Политика
Белый дом сообщил о переговорах между США и ФРГ на тему России
02:18
Политика
В США рассказали, как Россия через Европу осложнит работу НАТО
02:18
Общество
Полпред Трутнев раскритиковал обустройство погранпереходов в Приморье
02:07
Политика
США и Германия обсудили беспокойство Вашингтона относительно «СП-2»
02:02
Общество
Авиакомпания Utair начнет совершать рейсы из Анапы в Сочи ежедневно
02:02
Общество
Суд рассмотрит вопрос признания профсоюза «Альянс врачей»* иноагентом
02:00
Шоу-бизнес
Стас Барецкий намерен отсудить миллион рублей у руководства проекта «Дом-2»
01:53
Спорт
Российский теннисист Медведев прошел в третий круг Roland Garros
01:43
Общество
МЧС по Новосибирской области отложило открытие купального сезона из-за паводка
01:34
Общество
Памятник Пушкину временно переехал в Усадебный сад музея поэта
01:19
Происшествия
Гигантский миньон вспыхнул в парке Universal Studios в Лос-Анджелесе
01:09
Общество
Библиотека ДВО РАН опубликовала в электронном виде уникальные номера журнала
01:04
Происшествия
Пьяная женщина на ВАЗ-2104 сбила мужчину в Рязанской области
01:03
Общество
СК РФ расследует ограбление сидевшего рядом с Путиным на параде Победы ветерана
01:00
Общество
ФАН выяснил, почему летом не рекомендуется пить чай и кофе
00:45
Общество
Десятки тысяч детей бесплатно получат путевки в летние лагеря Кубани
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В США рассказали, как Россия через Европу осложнит работу НАТО

Политика
В США рассказали, как Россия через Европу осложнит работу НАТО
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 3 июня. Влияние Москвы на европейские страны может усложнить жизнь НАТО, а следовательно и США, считает американский политолог Джордж Фридман в своей колонке для RealClearDefense.

Эксперт американского портала проанализировал выступление главы МИД России Сергея Лаврова на конференции, посвященной вопросам взаимоотношений России и Евросоюза. Тогда министр отметил, что в Европе проводят «разделительные линии, которые передвигаются на восток и углубляются, как окопы на фронте».

Фридман подчеркнул, что слова Лаврова являются не просто риторикой, а четкой позицией России. Границы страны после развала СССР были крайне уязвимы, тогда страны вроде Украины и Белоруссии стали своего рода буферными территориями. После 2014 года, когда в Киеве произошел государственный переворот, хрупкое равновесие нарушилось. Прозападный киевский режим стал угрозой для России.

«Это был переломный момент. Россия считала, что Запад нарушил негласное соглашение о нейтралитете «буферного» региона», — приводит перевод колонки Джорджа Фридмана «ПолитРоссия».

Украина, по словам обозревателя, была точкой противостояния РФ и США, тогда как ЕС лишь наблюдал за ситуацией за стороны. Однако после инцидента с самолетом Ryanair в Белоруссии ситуация может коренным образом измениться.

«Если Европа идет одним курсом с внешней политикой НАТО, то России придется противостоять не только Европе, но и Соединенным Штатам. Если такого единства не будет, то Россия окажется в гораздо более сильной позиции», — считает аналитик.

Он уточнил, что Москва имеет возможность повлиять на мнение отдельных стран Европы, входящих в НАТО. Это позволит нарушить единодушие в Альянсе, на котором и строится эффективность блока. В своей речи Лавров фактически предупредил Европу, что Россия достойно ответит, если давление на восток усилится.

«Для России фрагментированная Европа — лучшая защита, потому что это «замораживает» НАТО и затрудняет действия США на континенте», — подчеркнул Фридман.

Ранее Лавров заявил, что НАТО имеет некоторые злонамеренные планы в отношении России. Министр добавил, что хотел бы ошибаться на этот счет. Лавров уточнил, что РФ готова возобновить контакты с НАТО, но начать диалог должны военные.

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Все новости / Политика / В США рассказали, как Россия через Европу осложнит работу НАТО
украина сша евросоюз нато европа
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