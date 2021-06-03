В США рассказали, как Россия через Европу осложнит работу НАТО

Вашингтон, 3 июня. Влияние Москвы на европейские страны может усложнить жизнь НАТО, а следовательно и США, считает американский политолог Джордж Фридман в своей колонке для RealClearDefense.

Эксперт американского портала проанализировал выступление главы МИД России Сергея Лаврова на конференции, посвященной вопросам взаимоотношений России и Евросоюза. Тогда министр отметил, что в Европе проводят «разделительные линии, которые передвигаются на восток и углубляются, как окопы на фронте».

Фридман подчеркнул, что слова Лаврова являются не просто риторикой, а четкой позицией России. Границы страны после развала СССР были крайне уязвимы, тогда страны вроде Украины и Белоруссии стали своего рода буферными территориями. После 2014 года, когда в Киеве произошел государственный переворот, хрупкое равновесие нарушилось. Прозападный киевский режим стал угрозой для России.

«Это был переломный момент. Россия считала, что Запад нарушил негласное соглашение о нейтралитете «буферного» региона», — приводит перевод колонки Джорджа Фридмана «ПолитРоссия».

Украина, по словам обозревателя, была точкой противостояния РФ и США, тогда как ЕС лишь наблюдал за ситуацией за стороны. Однако после инцидента с самолетом Ryanair в Белоруссии ситуация может коренным образом измениться.

«Если Европа идет одним курсом с внешней политикой НАТО, то России придется противостоять не только Европе, но и Соединенным Штатам. Если такого единства не будет, то Россия окажется в гораздо более сильной позиции», — считает аналитик.

Он уточнил, что Москва имеет возможность повлиять на мнение отдельных стран Европы, входящих в НАТО. Это позволит нарушить единодушие в Альянсе, на котором и строится эффективность блока. В своей речи Лавров фактически предупредил Европу, что Россия достойно ответит, если давление на восток усилится.

«Для России фрагментированная Европа — лучшая защита, потому что это «замораживает» НАТО и затрудняет действия США на континенте», — подчеркнул Фридман.

Ранее Лавров заявил, что НАТО имеет некоторые злонамеренные планы в отношении России. Министр добавил, что хотел бы ошибаться на этот счет. Лавров уточнил, что РФ готова возобновить контакты с НАТО, но начать диалог должны военные.