Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 июня 02:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
02:47
Шоу-бизнес
Знаменитый актер «рассекретил» роман с Кристиной Асмус
02:40
Спорт
«Питтсбург» заинтересован в продолжении сотрудничества с Малкиным
02:36
Политика
Россия получила джекпот благодаря решению Байдена по «СП-2»
02:34
Общество
Несертифицированные в РФ смартфоны могут быть опасны для здоровья
02:18
Политика
Белый дом сообщил о переговорах между США и ФРГ на тему России
02:18
Политика
В США рассказали, как Россия через Европу осложнит работу НАТО
02:18
Общество
Полпред Трутнев раскритиковал обустройство погранпереходов в Приморье
02:07
Политика
США и Германия обсудили беспокойство Вашингтона относительно «СП-2»
02:02
Общество
Авиакомпания Utair начнет совершать рейсы из Анапы в Сочи ежедневно
02:02
Общество
Суд рассмотрит вопрос признания профсоюза «Альянс врачей»* иноагентом
02:00
Шоу-бизнес
Стас Барецкий намерен отсудить миллион рублей у руководства проекта «Дом-2»
01:53
Спорт
Российский теннисист Медведев прошел в третий круг Roland Garros
01:43
Общество
МЧС по Новосибирской области отложило открытие купального сезона из-за паводка
01:34
Общество
Памятник Пушкину временно переехал в Усадебный сад музея поэта
01:19
Происшествия
Гигантский миньон вспыхнул в парке Universal Studios в Лос-Анджелесе
01:09
Общество
Библиотека ДВО РАН опубликовала в электронном виде уникальные номера журнала
01:04
Происшествия
Пьяная женщина на ВАЗ-2104 сбила мужчину в Рязанской области
01:03
Общество
СК РФ расследует ограбление сидевшего рядом с Путиным на параде Победы ветерана
01:00
Общество
ФАН выяснил, почему летом не рекомендуется пить чай и кофе
00:45
Общество
Десятки тысяч детей бесплатно получат путевки в летние лагеря Кубани
Все новости
03 июня 02:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
02:47
Шоу-бизнес
Знаменитый актер «рассекретил» роман с Кристиной Асмус
02:40
Спорт
«Питтсбург» заинтересован в продолжении сотрудничества с Малкиным
02:36
Политика
Россия получила джекпот благодаря решению Байдена по «СП-2»
02:34
Общество
Несертифицированные в РФ смартфоны могут быть опасны для здоровья
02:18
Политика
Белый дом сообщил о переговорах между США и ФРГ на тему России
02:18
Политика
В США рассказали, как Россия через Европу осложнит работу НАТО
02:18
Общество
Полпред Трутнев раскритиковал обустройство погранпереходов в Приморье
02:07
Политика
США и Германия обсудили беспокойство Вашингтона относительно «СП-2»
02:02
Общество
Авиакомпания Utair начнет совершать рейсы из Анапы в Сочи ежедневно
02:02
Общество
Суд рассмотрит вопрос признания профсоюза «Альянс врачей»* иноагентом
02:00
Шоу-бизнес
Стас Барецкий намерен отсудить миллион рублей у руководства проекта «Дом-2»
01:53
Спорт
Российский теннисист Медведев прошел в третий круг Roland Garros
01:43
Общество
МЧС по Новосибирской области отложило открытие купального сезона из-за паводка
01:34
Общество
Памятник Пушкину временно переехал в Усадебный сад музея поэта
01:19
Происшествия
Гигантский миньон вспыхнул в парке Universal Studios в Лос-Анджелесе
01:09
Общество
Библиотека ДВО РАН опубликовала в электронном виде уникальные номера журнала
01:04
Происшествия
Пьяная женщина на ВАЗ-2104 сбила мужчину в Рязанской области
01:03
Общество
СК РФ расследует ограбление сидевшего рядом с Путиным на параде Победы ветерана
01:00
Общество
ФАН выяснил, почему летом не рекомендуется пить чай и кофе
00:45
Общество
Десятки тысяч детей бесплатно получат путевки в летние лагеря Кубани
Все новости

Полпред Трутнев раскритиковал обустройство погранпереходов в Приморье

Общество
Полпред Трутнев раскритиковал обустройство погранпереходов в Приморье
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Владивосток, 3 июня. Работа по строительству инфраструктуры на погранпереходах Приморья оставляет желать лучшего. Об этом заявил полпред президента РФ Юрий Трутнев.

Приграничные пункты в населенных пунктах Краскино и Пограничное начали строить десять лет назад. Сегодня наблюдаются лишь ржавые конструкции и куча арматуры, заявил политик. По его словам, ни одно из ведомств не хочет брать на себя ответственность за происходящее.

По этой причине Трутнев распорядился об определении единого органа, который будет отслеживать ситуацию на погранпереходах. Контролировать процесс будет поручено Минтрансу, пишет «Контингент».

Подробно Трутнев остановился на пункте пропуска «Пограничный». Вместе с губернатором Приморья Олегом Кожемяко он осмотрел его и остался крайне недоволен ситуацией.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Полпред Трутнев раскритиковал обустройство погранпереходов в Приморье
Юрий Трутнев приморье погранпереходы
Комментировать
Самое популярное
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Экономика 96469 31 мая 2021
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Политика 41692 31 мая 2021
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Политика 38735 31 мая 2021
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Украинец в прямом эфире назвал имя «палача» отношений России и Украины
Политика 31562 31 мая 2021
Украинец в прямом эфире назвал имя «палача» отношений России и Украины
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Экономика 28469 1 июня 2021
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Рейтинг@Mail.ru