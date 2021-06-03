Полпред Трутнев раскритиковал обустройство погранпереходов в Приморье

Владивосток, 3 июня. Работа по строительству инфраструктуры на погранпереходах Приморья оставляет желать лучшего. Об этом заявил полпред президента РФ Юрий Трутнев.

Приграничные пункты в населенных пунктах Краскино и Пограничное начали строить десять лет назад. Сегодня наблюдаются лишь ржавые конструкции и куча арматуры, заявил политик. По его словам, ни одно из ведомств не хочет брать на себя ответственность за происходящее.

По этой причине Трутнев распорядился об определении единого органа, который будет отслеживать ситуацию на погранпереходах. Контролировать процесс будет поручено Минтрансу, пишет «Контингент».

Подробно Трутнев остановился на пункте пропуска «Пограничный». Вместе с губернатором Приморья Олегом Кожемяко он осмотрел его и остался крайне недоволен ситуацией.