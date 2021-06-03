Авиакомпания Utair начнет совершать рейсы из Анапы в Сочи ежедневно

Анапа, 3 июня. Пассажиры авиакомпании Utair, начиная с 6 июня, смогут совершать перелеты по маршруту «Анапа — Сочи» в любой день недели. Об этом сообщили в анапском аэропорту.

Сейчас самолеты совершают рейсы из Анапы в Сочи шесть дней в неделю. Время в пути составляет 55 минут. Количество полетов увеличили для удобства граждан, чтобы те за время отпуска смогли посетить оба курорта. Ежедневно Utair будет осуществлять по одному рейсу в каждом направлении.

Ранее стало известно о возобновлении авиасообщения между Россией и восемью странами с 10 июня. Россияне снова смогут отправиться в путешествие в Марокко, Хорватию, Ливан, Люксембург, Венгрию, Маврикий, Австрию и Албанию.