Суд рассмотрит вопрос признания профсоюза «Альянс врачей»* иноагентом

Москва, 3 июня. Заседание о признании профсоюза «Альянс врачей»1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) иноагентом пройдет 3 июня.

Начало заседания намечено на 10:00 в Замоскворецком суде Москвы. Инициаторами стали представители профсоюза, которые не согласились с решением Министерства юстиции РФ.

Минюст признал «Альянс врачей» иностранным агентом и внес его в соответствующий реестр. По данным ведомства, в ходе проверочных мероприятий в отношении организации были установлены факты неоднократного получения иностранного финансирования.

Руководитель организации-иноагента Анастасия Васильева не избежала штрафа за незаконную акцию у стен владимирской колонии. Ей вынесли приговор по делу о незаконных действиях у стен ИК-2, где содержался блогер Алексей Навальный.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.