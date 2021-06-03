США и Германия обсудили беспокойство Вашингтона относительно «СП-2»

Москва, 3 июня. Представители США провели переговоры с коллегами из Германией. Ключевой темой обсуждений стала позиция Вашингтона по проекту «Северный поток — 2».

Стороны затронули тему беспокойства американской стороны относительно строительства российского газопровода и рисков, которые проект представляет для Украины и энергетической безопасности Европы. Информацию об этом сообщили в Белом доме.

Трубопровод «Северный поток — 2» представляет большую важность не только для Германии, но и для всей Европы. В Берлине неоднократно отмечали, что сделали все возможное для реализации проекта.