Российский теннисист Медведев прошел в третий круг Roland Garros

Париж, 3 июня. Теннисист из России Даниил Медведев переиграл американского спортсмена Томми Пола в матче второго круга турнира Roland Garros.

Поединок завершился со счетом 3:6, 6:1, 6:4, 6:3. Медведев посеян на соревновании под вторым номером. Его соперником в третьем круге станет уроженец США Рейлли Опелка.

Медведев — вторая ракетка мира. Он является победителем десяти турниров, проводимых под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Российский спортсмен был финалистом двух турниров Большого шлема — US Open (2019) и Australian Open (2021).

Недавно Медведев поднялся на одну позицию в рейтинге ATP и обошел испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Теперь спортсмен из России находится на втором месте.