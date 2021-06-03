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02:47
Шоу-бизнес
Знаменитый актер «рассекретил» роман с Кристиной Асмус
02:40
Спорт
«Питтсбург» заинтересован в продолжении сотрудничества с Малкиным
02:36
Политика
Россия получила джекпот благодаря решению Байдена по «СП-2»
02:34
Общество
Несертифицированные в РФ смартфоны могут быть опасны для здоровья
02:18
Политика
Белый дом сообщил о переговорах между США и ФРГ на тему России
02:18
Политика
В США рассказали, как Россия через Европу осложнит работу НАТО
02:18
Общество
Полпред Трутнев раскритиковал обустройство погранпереходов в Приморье
02:07
Политика
США и Германия обсудили беспокойство Вашингтона относительно «СП-2»
02:02
Общество
Авиакомпания Utair начнет совершать рейсы из Анапы в Сочи ежедневно
02:02
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Суд рассмотрит вопрос признания профсоюза «Альянс врачей»* иноагентом
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01:19
Происшествия
Гигантский миньон вспыхнул в парке Universal Studios в Лос-Анджелесе
01:09
Общество
Библиотека ДВО РАН опубликовала в электронном виде уникальные номера журнала
01:04
Происшествия
Пьяная женщина на ВАЗ-2104 сбила мужчину в Рязанской области
01:03
Общество
СК РФ расследует ограбление сидевшего рядом с Путиным на параде Победы ветерана
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Российский теннисист Медведев прошел в третий круг Roland Garros

Спорт
Российский теннисист Медведев прошел в третий круг Roland Garros
commons.wikimedia.org  /  si.robi / Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Париж, 3 июня. Теннисист из России Даниил Медведев переиграл американского спортсмена Томми Пола в матче второго круга турнира Roland Garros.

Поединок завершился со счетом 3:6, 6:1, 6:4, 6:3. Медведев посеян на соревновании под вторым номером. Его соперником в третьем круге станет уроженец США Рейлли Опелка.

Медведев — вторая ракетка мира. Он является победителем десяти турниров, проводимых под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Российский спортсмен был финалистом двух турниров Большого шлема — US Open (2019) и Australian Open (2021).

Недавно Медведев поднялся на одну позицию в рейтинге ATP и обошел испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Теперь спортсмен из России находится на втором месте.

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теннис roland garros даниил медведев
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