Белый дом сообщил о переговорах между США и ФРГ на тему России

Вашингтон, 3 июня. Помощник президента США Джейк Салливан обсудил с советником канцлера ФРГ Яном Хеккером ситуацию вокруг России и Украины. Об этом сообщили в Белом доме.

Представители правительств Германии и Соединенных Штатов Америки провели консультации по «Северному потоку — 2». В ходе переговоров они также подняли вопрос энергетической безопасности стран Европы.

Участники встречи поделились своими мнениями относительно внешней политики. Главный интерес составили Россия, Украина, Иран, сахельский регион и Западные Балканы.

Представители США ранее обсудили с коллегами из ФРГ беспокоящие их вопросы, связанные с «Северным потоком — 2». Стороны оценили «риски», которые представляет проект для энергетической безопасности Европы.