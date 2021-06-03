МЧС по Новосибирской области отложило открытие купального сезона из-за паводка

Новосибирск, 3 июня. Вода на территории Новосибирской области не соответствует необходимому качеству из-за долгого прохождения паводка. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Регипональное МЧС в этом сезоне планирует открыть 22 пляжа. Шесть из них находятся в Новосибирске, рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Юрий Карпов. В ведомстве пока не могут назвать точную дату открытия купального сезона.

«В этом году мы не думаем, что это будет раньше 15 июня в связи с тем, что проходит до сих пор паводок на территории области, и вода пока не соответствующего качества», — пояснил Карпов.

Центр ГИМС МЧС России по Санкт-Петербургу ранее из 26 городских пляжей для купания одобрил только 15. Прибрежные территории в Приморском и Выборгском районах признали непригодными для отдыха жителей.