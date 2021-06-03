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02:47
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Знаменитый актер «рассекретил» роман с Кристиной Асмус
02:40
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«Питтсбург» заинтересован в продолжении сотрудничества с Малкиным
02:36
Политика
Россия получила джекпот благодаря решению Байдена по «СП-2»
02:34
Общество
Несертифицированные в РФ смартфоны могут быть опасны для здоровья
02:18
Политика
Белый дом сообщил о переговорах между США и ФРГ на тему России
02:18
Политика
В США рассказали, как Россия через Европу осложнит работу НАТО
02:18
Общество
Полпред Трутнев раскритиковал обустройство погранпереходов в Приморье
02:07
Политика
США и Германия обсудили беспокойство Вашингтона относительно «СП-2»
02:02
Общество
Авиакомпания Utair начнет совершать рейсы из Анапы в Сочи ежедневно
02:02
Общество
Суд рассмотрит вопрос признания профсоюза «Альянс врачей»* иноагентом
02:00
Шоу-бизнес
Стас Барецкий намерен отсудить миллион рублей у руководства проекта «Дом-2»
01:53
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Российский теннисист Медведев прошел в третий круг Roland Garros
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МЧС по Новосибирской области отложило открытие купального сезона из-за паводка
01:34
Общество
Памятник Пушкину временно переехал в Усадебный сад музея поэта
01:19
Происшествия
Гигантский миньон вспыхнул в парке Universal Studios в Лос-Анджелесе
01:09
Общество
Библиотека ДВО РАН опубликовала в электронном виде уникальные номера журнала
01:04
Происшествия
Пьяная женщина на ВАЗ-2104 сбила мужчину в Рязанской области
01:03
Общество
СК РФ расследует ограбление сидевшего рядом с Путиным на параде Победы ветерана
01:00
Общество
ФАН выяснил, почему летом не рекомендуется пить чай и кофе
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МЧС по Новосибирской области отложило открытие купального сезона из-за паводка

Общество
МЧС по Новосибирской области отложило открытие купального сезона из-за паводка
facebook.com  /  Администрация Балтийского Городского Округа

Новосибирск, 3 июня. Вода на территории Новосибирской области не соответствует необходимому качеству из-за долгого прохождения паводка. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Регипональное МЧС в этом сезоне планирует открыть 22 пляжа. Шесть из них находятся в Новосибирске, рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Юрий Карпов. В ведомстве пока не могут назвать точную дату открытия купального сезона.

«В этом году мы не думаем, что это будет раньше 15 июня в связи с тем, что проходит до сих пор паводок на территории области, и вода пока не соответствующего качества», — пояснил Карпов.

Центр ГИМС МЧС России по Санкт-Петербургу ранее из 26 городских пляжей для купания одобрил только 15. Прибрежные территории в Приморском и Выборгском районах признали непригодными для отдыха жителей.

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пляж паводок купание
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