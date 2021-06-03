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02:40
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«Питтсбург» заинтересован в продолжении сотрудничества с Малкиным
02:36
Политика
Россия получила джекпот благодаря решению Байдена по «СП-2»
02:34
Общество
Несертифицированные в РФ смартфоны могут быть опасны для здоровья
02:18
Политика
Белый дом сообщил о переговорах между США и ФРГ на тему России
02:18
Политика
В США рассказали, как Россия через Европу осложнит работу НАТО
02:18
Общество
Полпред Трутнев раскритиковал обустройство погранпереходов в Приморье
02:07
Политика
США и Германия обсудили беспокойство Вашингтона относительно «СП-2»
02:02
Общество
Авиакомпания Utair начнет совершать рейсы из Анапы в Сочи ежедневно
02:02
Общество
Суд рассмотрит вопрос признания профсоюза «Альянс врачей»* иноагентом
02:00
Шоу-бизнес
Стас Барецкий намерен отсудить миллион рублей у руководства проекта «Дом-2»
01:53
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Российский теннисист Медведев прошел в третий круг Roland Garros
01:43
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01:34
Общество
Памятник Пушкину временно переехал в Усадебный сад музея поэта
01:19
Происшествия
Гигантский миньон вспыхнул в парке Universal Studios в Лос-Анджелесе
01:09
Общество
Библиотека ДВО РАН опубликовала в электронном виде уникальные номера журнала
01:04
Происшествия
Пьяная женщина на ВАЗ-2104 сбила мужчину в Рязанской области
01:03
Общество
СК РФ расследует ограбление сидевшего рядом с Путиным на параде Победы ветерана
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Памятник Пушкину временно переехал в Усадебный сад музея поэта

  /   Обновлено: 03 июня 2021 02:11
Общество
Памятник Пушкину временно переехал в Усадебный сад музея поэта
wikipedia.org  /  Александр Михайлович Кравчук / CC BY-SA 4.0

, 3 июня. Территорию Усадебного сада при Музее Пушкина украсил памятник поэта, который временно привезли с Молчановки 1 июня.

Скульптуру доставили к открытию выставки «Поэты и музы», посвященную творениям литературного деятеля. Любой желающий может сделать фото с памятником, однако для этого требуется купить проходной билет на культурное мероприятие, передает «Вечерняя Москва».

«Я очень рад нашему совместному проекту и радуюсь за гостей и посетителей музея, которые придут этим летом к нам на Пречистенку», — прокомментировал ситуацию директор музея Евгений Богатырев.

Также жители Москвы могут насладиться красотой нового памятника академику Андрею Сахарову. Монумент был установлен в столице 25 мая. Об этом сообщил глава президентского СПЧ.

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памятник пушкин музей молчановка
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