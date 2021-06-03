Памятник Пушкину временно переехал в Усадебный сад музея поэта

, 3 июня. Территорию Усадебного сада при Музее Пушкина украсил памятник поэта, который временно привезли с Молчановки 1 июня.

Скульптуру доставили к открытию выставки «Поэты и музы», посвященную творениям литературного деятеля. Любой желающий может сделать фото с памятником, однако для этого требуется купить проходной билет на культурное мероприятие, передает «Вечерняя Москва».

«Я очень рад нашему совместному проекту и радуюсь за гостей и посетителей музея, которые придут этим летом к нам на Пречистенку», — прокомментировал ситуацию директор музея Евгений Богатырев.

Также жители Москвы могут насладиться красотой нового памятника академику Андрею Сахарову. Монумент был установлен в столице 25 мая. Об этом сообщил глава президентского СПЧ.