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новостей
02:47
Шоу-бизнес
Знаменитый актер «рассекретил» роман с Кристиной Асмус
02:40
Спорт
«Питтсбург» заинтересован в продолжении сотрудничества с Малкиным
02:36
Политика
Россия получила джекпот благодаря решению Байдена по «СП-2»
02:34
Общество
Несертифицированные в РФ смартфоны могут быть опасны для здоровья
02:18
Политика
Белый дом сообщил о переговорах между США и ФРГ на тему России
02:18
Политика
В США рассказали, как Россия через Европу осложнит работу НАТО
02:18
Общество
Полпред Трутнев раскритиковал обустройство погранпереходов в Приморье
02:07
Политика
США и Германия обсудили беспокойство Вашингтона относительно «СП-2»
02:02
Общество
Авиакомпания Utair начнет совершать рейсы из Анапы в Сочи ежедневно
02:02
Общество
Суд рассмотрит вопрос признания профсоюза «Альянс врачей»* иноагентом
02:00
Шоу-бизнес
Стас Барецкий намерен отсудить миллион рублей у руководства проекта «Дом-2»
01:53
Спорт
Российский теннисист Медведев прошел в третий круг Roland Garros
01:43
Общество
МЧС по Новосибирской области отложило открытие купального сезона из-за паводка
01:34
Общество
Памятник Пушкину временно переехал в Усадебный сад музея поэта
01:19
Происшествия
Гигантский миньон вспыхнул в парке Universal Studios в Лос-Анджелесе
01:09
Общество
Библиотека ДВО РАН опубликовала в электронном виде уникальные номера журнала
01:04
Происшествия
Пьяная женщина на ВАЗ-2104 сбила мужчину в Рязанской области
01:03
Общество
СК РФ расследует ограбление сидевшего рядом с Путиным на параде Победы ветерана
01:00
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Гигантский миньон вспыхнул в парке Universal Studios в Лос-Анджелесе

Происшествия
Гигантский миньон вспыхнул в парке Universal Studios в Лос-Анджелесе
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Иванова

, 3 июня. Пожар произошел в тематическом парке Universal Studios в американском Лос-Анджелесе. О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.

Очагом возгорания стала установленная на парковке гигантская фигура персонажа миньона, которого охватило яркое пламя и черный дым. Прибывшие на место происшествия пожарные смогли быстро справиться с огнем. В результате профессиональной работы сотрудников экстренных служб ни люди, ни аттракционы парка не пострадали.

Одна из аварийных линий газа на нефтеперерабатывающем заводе ранее загорелась в Тегеране. Огонь распространился на большой площади, информации о пострадавших пока нет.

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пожар миньон universal studios
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