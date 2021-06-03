Гигантский миньон вспыхнул в парке Universal Studios в Лос-Анджелесе

, 3 июня. Пожар произошел в тематическом парке Universal Studios в американском Лос-Анджелесе. О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.

Очагом возгорания стала установленная на парковке гигантская фигура персонажа миньона, которого охватило яркое пламя и черный дым. Прибывшие на место происшествия пожарные смогли быстро справиться с огнем. В результате профессиональной работы сотрудников экстренных служб ни люди, ни аттракционы парка не пострадали.

Одна из аварийных линий газа на нефтеперерабатывающем заводе ранее загорелась в Тегеране. Огонь распространился на большой площади, информации о пострадавших пока нет.