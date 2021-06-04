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04 июня 07:47
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:23
Общество
Анастасия Решетова в новом клипе рассказала о расставании с Тимати
07:18
Общество
Герой ролика о грустном участковом рассказал, что не против известности
07:11
Происшествия
Устроивший массовую поножовщину житель Пензенской области получил 13 лет колонии
07:00
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин поддержал идею создания российского аналога Евровидения
06:59
Происшествия
Историку Соколову отказали в иске к научному оппоненту Понасенкову
06:54
Общество
Захарова: западные IT-компании должны обеспечить пользователям обратную связь
06:50
Общество
Глава РФПИ спрогнозировал сроки выхода "Спутника V" на экспорт
06:38
Общество
Новый глубоководный порт построят на Сахалине
06:17
Происшествия
Девять человек погибли при аварии с пассажирским поездом в Китае
06:14
Общество
Коронавирус заставил приостановить съемки фильма «Миссия: невыполнима — 7»
06:14
Общество
Психолог рассказала о скрытой опасности сериальной зависимости
06:12
Происшествия
Сотрудники ГАИ задержали лососевого браконьера на Камчатке
06:00
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Крымчане честно рассказали, берут ли они отпуск летом и отдыхают ли на полуострове
05:55
Политика
Постпред РФ при ЕС оценил возможные последствия отключения России от SWIFT
05:55
Экономика
Психолог объяснила, как побороть «страх бедняка» и начать богатеть
05:53
Общество
Рогозин раскрыл секрет рекордных показателей по безаварийным пускам ракет
05:53
Общество
МВД РФ считает преждевременным определение статуса электросамокатов
05:34
Общество
Электросамокаты создали правовой парадокс в судебной практике в России
05:34
Общество
ВОЗ назвала число случаев заражения коронавирусом в мире за сутки
05:34
Общество
Электронные медкарты начнут внедрять в детские поликлиники Москвы
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Устроивший массовую поножовщину житель Пензенской области получил 13 лет колонии

Происшествия
Устроивший массовую поножовщину житель Пензенской области получил 13 лет колонии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Пенза, 4 июня. Вынесен приговор жителю Пензенской области, который зарезал одного и серьезно ранил двоих собутыльников. За убийство и покушение на жизнь мужчина приговорен к 13 годам лишения свободы.

Инцидент произошел 23 января текущего года. В тот день обвиняемый вместе с семьей пришел в гости к знакомой в селе Пригородное Сердобского района. Там мужчина познакомился с соседями хозяйки дома, которые пригласили компанию злоумышленника присоединиться к их застолью. В процессе распития спиртных напитков между гостями возник конфликт, который перерос в небольшую драку. 

После избиения сразу тремя обидчиками, обвиняемый взял из дома нож и стал наносить оппонентам колото-резанные ранения. От полученной травмы груди 18-летний молодой человек скончался на месте, 17-летний юноша и 41-летний мужчина с травмами живота и груди были госпитализированы.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на один год и три месяца», — уточнила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ранее ФАН сообщал, что в Пензе толпа агрессивных школьников разгромила припаркованный автомобиль. Владелец транспортного средства обратился в полицию и требует с родителей денежной компенсации.

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Все новости / Происшествия / Устроивший массовую поножовщину житель Пензенской области получил 13 лет колонии
россия убийство пенза ск рф поножовщина пензенская область
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