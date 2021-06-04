Устроивший массовую поножовщину житель Пензенской области получил 13 лет колонии

Пенза, 4 июня. Вынесен приговор жителю Пензенской области, который зарезал одного и серьезно ранил двоих собутыльников. За убийство и покушение на жизнь мужчина приговорен к 13 годам лишения свободы.

Инцидент произошел 23 января текущего года. В тот день обвиняемый вместе с семьей пришел в гости к знакомой в селе Пригородное Сердобского района. Там мужчина познакомился с соседями хозяйки дома, которые пригласили компанию злоумышленника присоединиться к их застолью. В процессе распития спиртных напитков между гостями возник конфликт, который перерос в небольшую драку.

После избиения сразу тремя обидчиками, обвиняемый взял из дома нож и стал наносить оппонентам колото-резанные ранения. От полученной травмы груди 18-летний молодой человек скончался на месте, 17-летний юноша и 41-летний мужчина с травмами живота и груди были госпитализированы.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на один год и три месяца», — уточнила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ранее ФАН сообщал, что в Пензе толпа агрессивных школьников разгромила припаркованный автомобиль. Владелец транспортного средства обратился в полицию и требует с родителей денежной компенсации.