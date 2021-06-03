О важности вакцинации против COVID-19 пензенцам расскажут при помощи флешмоба

Пенза, 3 июня. На территории Пензенской области стартовала широкомасштабная акция «#ВакцинаЖизнь». Основная цель мероприятия — повышение вовлеченности жителей региона в процесс массовой иммунизации против COVID-19.

Поводом для проведения акции послужило снижение темпов вакцинации в области, о котором на одном из последних совещаний с Правительством заявил врио главы региона Олег Мельниченко.

«Если раньше имели порядка 4,5 тыс. или даже 5,5 тыс. привитых в день, то в последнее время идем по минимуму. В сентябрь месяц мы должны войти фактически с выполненным уровнем вакцинации по региону. Вакцина есть, мы ей обеспечены, нам ее доставляют, исходя из наших заказов и динамики вакцинации. Давайте организовывать прививочную кампанию», — обратился к министрам губернатор.

Повышение мотивации горожан к скорейшей вакцинации было решено реализовывать посредством демонстрации примеров авторитетных личностей города Пензы, которые уже проверили эффективность отечественных прививок на себе.

https://health.pnzreg.ru/ / Министерство здравоохранения Пензенской области

С помощью интернет-флешмоба вакцинированные руководители медицинских организаций и сотрудники регионального Минздрава расскажут пензенцам не только о безопасности препаратов, но и о необходимости противостоять коронавирусной инфекции.

«Сегодня прививка — это шанс для всех нас вернуться к прежней жизни. Первая волна тех, кто осознанно шел на прививку, миновала, и теперь нам предстоит работать с теми, кто сомневается, преодолеть ложные стереотипы в сознании граждан, которые не желают прививаться в силу субъективных причин. Поэтому мы будем говорить не только о необходимости, но и о безопасности вакцинации, развеивать страхи и опровергать фейки», — считает главный внештатный специалист Министерства Елена Власова.

Сейчас в арсенале местных медицинских организаций имеется три вида вакцин, созданных в России: «Гам Ковид Вак», «ЭпиВак Корона», «Кови Вак». По состоянию на 3 июня 2021 года участие в прививочной компании приняли 138 341 жителей Пензенской области.

Ранее ФАН сообщал, что новый российский препарат против COVID-19 способен успешно бороться с любой мутацией вируса. Клинические испытания вакцины намечены на июль текущего года.