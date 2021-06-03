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03 июня 21:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:08
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова показала повзрослевшую крестную дочь
21:07
Армия
Литовкин обозначил дату первых успешных пусков гиперзвуковых ракет в США
21:06
Политика
Профайлер Анищенко не уведел признаков лжи в словах Протасевича о «подставе»
21:06
Общество
Деньги в море: в Крыму объяснили, как сделают полуостров яхтенной столицей России
21:05
Политика
Бывший главред Nexta Протасевич назвал давлением критику в адрес Лукашенко
21:02
Политика
Аналитик Рожин: фильм ФЗНЦ о ситуации в Ливии показывает, насколько уязвим мир
21:00
Шоу-бизнес
Барецкий обвинил Тимати в организации судебного процесса против Моргенштерна
20:59
Происшествия
Тетю экс-депутата Гудкова отпустили без меры пресечения
20:57
Общество
Срок приема заявок на конкурс «Профсоюзный Авангард» подходит к концу
20:57
Общество
Роман Протасевич назвал цель митингов в Белоруссии
20:56
Общество
Ученый Викулов объяснил, почему не стоит ждать третью волну коронавируса
20:52
ЦАР
Премьер-министр ЦАР заявил о возвращении мирной жизни в город Бриа
20:52
Общество
Глава Марий Эл рассказал о планах по модернизации транспортной инфраструктуры
20:52
Ближний Восток
В Израиле сообщили о подписании контракта на поставку БПЛА в Азию
20:50
Происшествия
Сотрудника управления по охране окружающей среды осудили в Адыгее
20:50
Общество
Протасевич: литовские налогоплательщики содержат Тихановскую из своего кармана
20:48
Общество
Во Владивостоке планируют облагородить исторический центр города
20:47
Общество
Полные залы и скандальные темы: как проходит второй день ПМЭФ-2021
20:47
ЦАР
Военный обозреватель заявил о желании Франции обострить отношения между ЦАР и Чадом
20:47
Общество
Технологии 5G позволят воплотить в жизнь идею нейромобиля
Все новости

О важности вакцинации против COVID-19 пензенцам расскажут при помощи флешмоба

Общество
О важности вакцинации против COVID-19 пензенцам расскажут при помощи флешмоба
pixabay.com  / 

Пенза, 3 июня. На территории Пензенской области стартовала широкомасштабная акция «#ВакцинаЖизнь». Основная цель мероприятия — повышение вовлеченности жителей региона в процесс массовой иммунизации против COVID-19.

Поводом для проведения акции послужило снижение темпов вакцинации в области, о котором на одном из последних совещаний с Правительством заявил врио главы региона Олег Мельниченко. 

«Если раньше имели порядка 4,5 тыс. или даже 5,5 тыс. привитых в день, то в последнее время идем по минимуму. В сентябрь месяц мы должны войти фактически с выполненным уровнем вакцинации по региону. Вакцина есть, мы ей обеспечены, нам ее доставляют, исходя из наших заказов и динамики вакцинации. Давайте организовывать прививочную кампанию», — обратился к министрам губернатор.

Повышение мотивации горожан к скорейшей вакцинации было решено реализовывать посредством демонстрации примеров авторитетных личностей города Пензы, которые уже проверили эффективность отечественных прививок на себе.

О важности вакцинации против COVID-19 пензенцам расскажут при помощи флешмоба
https://health.pnzreg.ru/  / Министерство здравоохранения Пензенской области

С помощью интернет-флешмоба вакцинированные руководители медицинских организаций и сотрудники регионального Минздрава расскажут пензенцам не только о безопасности препаратов, но и о необходимости противостоять коронавирусной инфекции.

«Сегодня прививка — это шанс для всех нас вернуться к прежней жизни. Первая волна тех, кто осознанно шел на прививку, миновала, и теперь нам предстоит работать с теми, кто сомневается, преодолеть ложные стереотипы в сознании граждан, которые не желают прививаться в силу субъективных причин. Поэтому мы будем говорить не только о необходимости, но и о безопасности вакцинации, развеивать страхи и опровергать фейки», — считает главный внештатный специалист Министерства Елена Власова.

Сейчас в арсенале местных медицинских организаций имеется три вида вакцин, созданных в России: «Гам Ковид Вак», «ЭпиВак Корона», «Кови Вак». По состоянию на 3 июня 2021 года участие в прививочной компании приняли 138 341 жителей Пензенской области.

Ранее ФАН сообщал, что новый российский препарат против COVID-19 способен успешно бороться с любой мутацией вируса. Клинические испытания вакцины намечены на июль текущего года.

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Все новости / Общество / О важности вакцинации против COVID-19 пензенцам расскажут при помощи флешмоба
россия пенза флешмоб пензенская область вакцинация прививка covid-19
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