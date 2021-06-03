Пьяная женщина на ВАЗ-2104 сбила мужчину в Рязанской области

Рязань, 3 июня. Житель села Новики Спасского района погиб под колесами «четверки», за рулем которой была 39-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Виновница трагедии, находясь в алкогольном опьянении, сдавала назад, когда сбила 45-летнего мужчину. В крови женщины обнаружили алкоголь, количество которого в семь раз превышало норму. Пострадавший умер в больнице. Правоохранительные органы выясняют причины инцидента.

Автоледи на автомобиле «Лада» ранее совершила наезд на двух пешеходов при развороте в Казани. Пожилой мужчина от полученных травм скончался.