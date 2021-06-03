СК РФ расследует ограбление сидевшего рядом с Путиным на параде Победы ветерана

Москва, 3 июня. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял под контроль проверку информации о краже денег у ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Бастрыкин поручил московскому управлению СК РФ доложить о результатах проверки информации, которая появилась в СМИ, о «незаконных действиях в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина».

Как ранее сообщал ФАН, мошенник в телефонном разговоре с 96-летним ветераном представился ему участковым. Он оставил свои контакты на всякий случай. Вскоре ветерану позвонил другой мужчина и начал угрожать, требуя 400 тыс. рублей. Пронин тут же связался с участковым по оставленным контактам. Тот в свою очередь попросил передать деньги, пообещав, что мошенника задержат с поличным. Когда «страж порядка» не объявился, пенсионер понял, что его обманули.

Информацию об этом сейчас проверяют московские следователи. Ход проведения проверки поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Василий Пронин был участником битвы на Курской дуге. Во время парада Победы 9 мая он сидел рядом с Владимиром Путиным.

В СК РФ отметили, что это далеко не первый подобный случай. Россиянам напомнили, что сотрудники правоохранительных органов, банков и госучреждений никогда не требуют от граждан осуществления операций, связанных с передачей их денег третьим лицам. Если подобное случится, нужно повесить трубку и обратиться в полицию.