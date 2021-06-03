Десятки тысяч детей бесплатно получат путевки в летние лагеря Кубани

Краснодар, 3 июня. Правительство Краснодарского края выделило 872 млн рублей субсидий на покрытие путевок в летние оздоровительные лагеря для юных россиян.

Общее количество средств, которые выделят на оздоровление детей в летних лагерях составляет 2,3 млрд рублей. Всего за летний период в кубанских детских комплексах отдохнет порядка 360 тысяч детей.

Лагеря и санатории акцентировали особое внимание на соблюдении всех санитарных требований. Путевки выделят сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам, многодетным семьям или находящимся в трудной жизненной ситуации.

Недавно глава Минпросвещения России Сергей Кравцов отчитался перед президентом России Владимиром Путиным о готовности крупнейших российских летних лагерей к заезду детей. Среди них: «Орленок», «Смена», «Артек» и «Океан»