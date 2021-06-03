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новостей
01:19
Происшествия
Гигантский миньон вспыхнул в парке Universal Studios в Лос-Анджелесе
01:09
Общество
Библиотека ДВО РАН опубликовала в электронном виде уникальные номера журнала
01:04
Происшествия
Пьяная женщина на ВАЗ-2104 сбила мужчину в Рязанской области
01:03
Общество
СК РФ расследует ограбление сидевшего рядом с Путиным на параде Победы ветерана
01:00
Общество
ФАН выяснил, почему летом не рекомендуется пить чай и кофе
00:45
Общество
Десятки тысяч детей бесплатно получат путевки в летние лагеря Кубани
00:27
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Мурашко допустил смягчение ограничительных мер в России при одном условии
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00:02
Политика
Украина и Белоруссия поссорились из-за Крыма: эксперт оценил угрозу для Запада
00:01
Шоу-бизнес
Шнуров в срочном порядке покинул ПМЭФ из-за родов жены
23:54
Политика
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
23:45
Происшествия
Посольство РФ в Каире подтвердило информацию о гибели россиянки в ДТП в Египте
23:17
Происшествия
Маленький мальчик попал под машину на глазах у матери в Ивановской области
23:15
Общество
Иностранцы назвали четыре способа узнать русских за границей
23:12
Общество
РКН потребовал от YouTube снять ограничения с записи эфира «60 минут»
23:09
Шоу-бизнес
Шнуров назвал «нелепостью» запрет Украины на въезд 11 российским звездам
23:08
Политика
Экс-депутат Рады заподозрила стокгольмский синдром у части украинцев
23:07
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«Это нормально»: Алексей Чумаков вступился за обвиненного в харассменте Меладзе 

Шоу-бизнес
«Это нормально»: Алексей Чумаков вступился за обвиненного в харассменте Меладзе 
Global Look Press  /  Vadim Tarakanov/Global Look Press

Москва, 3 июня. Певица Ани Лорак очень красивая, поэтому не удивительно, что с ней флиртуют многие мужчины, включая Константина Меладзе, заявил певец Алексей Чумаков.

Ани Лорак затронула тему харассмента в эфире шоу «Судьба человека». По словам артистки, к ней приставал продюсер и композитор Константин Меладзе, пообещавший певице карьерное продвижение за близость. При этом она отметила, что «условия, которые он предлагал всем своим артистам — они были готовы». Вместо слов поддержки в адрес Лорак посыпались оскорбления коллег по цеху.

В YouYube-шоу «Откройте, Давид» скандал прокомментировал певец Алексей Чумаков. Он отметил, что у него складываются «прекрасные отношения» и с певицей, и с Константином Меладзе.

«Я не знаю, предлагал он что-то — не предлагал, но, если честно, Ани Лорак — красивая женщина, я бы сам ей что-то предложил. Я, как мужчина, с красивой женщиной всегда, конечно, могу флиртовать. Если бы человек кого-то изнасиловал, то этим пусть занимаются правоохранительные органы. Но, когда статный мужчина флиртует с красивой женщиной, это нормально», — выразил мнение артист.

Чумаков добавил, что ни у кого нет права делать что-то против воли другого человека, но флирт является частью нашей жизни.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что на самом деле все молодые певицы в начале карьеры получают предложения интимного характера от покровителей. И, подчеркнул он, ничего необычного в этом нет. Так всегда было и, скорее всего, так всегда будет — певцы и певицы будут искать легкий путь прославиться. Соседов не исключил, что у Ани Лорак на самом деле тоже есть покровитель.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Это нормально»: Алексей Чумаков вступился за обвиненного в харассменте Меладзе 
Ани Лорак лорак чумаков харассмент константин меладзе
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