«Это нормально»: Алексей Чумаков вступился за обвиненного в харассменте Меладзе 

Москва, 3 июня. Певица Ани Лорак очень красивая, поэтому не удивительно, что с ней флиртуют многие мужчины, включая Константина Меладзе, заявил певец Алексей Чумаков.

Ани Лорак затронула тему харассмента в эфире шоу «Судьба человека». По словам артистки, к ней приставал продюсер и композитор Константин Меладзе, пообещавший певице карьерное продвижение за близость. При этом она отметила, что «условия, которые он предлагал всем своим артистам — они были готовы». Вместо слов поддержки в адрес Лорак посыпались оскорбления коллег по цеху.

В YouYube-шоу «Откройте, Давид» скандал прокомментировал певец Алексей Чумаков. Он отметил, что у него складываются «прекрасные отношения» и с певицей, и с Константином Меладзе.

«Я не знаю, предлагал он что-то — не предлагал, но, если честно, Ани Лорак — красивая женщина, я бы сам ей что-то предложил. Я, как мужчина, с красивой женщиной всегда, конечно, могу флиртовать. Если бы человек кого-то изнасиловал, то этим пусть занимаются правоохранительные органы. Но, когда статный мужчина флиртует с красивой женщиной, это нормально», — выразил мнение артист.

Чумаков добавил, что ни у кого нет права делать что-то против воли другого человека, но флирт является частью нашей жизни.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что на самом деле все молодые певицы в начале карьеры получают предложения интимного характера от покровителей. И, подчеркнул он, ничего необычного в этом нет. Так всегда было и, скорее всего, так всегда будет — певцы и певицы будут искать легкий путь прославиться. Соседов не исключил, что у Ани Лорак на самом деле тоже есть покровитель.