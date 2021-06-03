Мурашко допустил смягчение ограничительных мер в России при одном условии

Москва, 3 июня. Некоторые ограничительные меры могут отменить, если большая часть населения России пройдет вакцинацию от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Минимальный процент привитых граждан должен составить 60 процентов, передает ТАСС. Чиновник отметил, что при таких условиях в стране сформируется «хороший иммунитет».

«...поэтому будем смотреть за эпидситуацией, но послабления, конечно, будут по разным направлениям», — констатировал Мурашко.

Михаил Мурашко ранее заявил, что первым компонентом вакцины от коронавируса привились 18 миллионов россиян. По его словам, граждане стали охотнее соглашаться на вакцинацию от COVID-19.