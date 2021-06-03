Телеканал «360» презентовал свой обновленный логотип на ПМЭФ

Санкт-Петербург, 3 июня. Гости Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) увидели новый логотип телеканала «360». Он отображает последние достижения сотрудников СМИ.

Журналисты телеканала уже несколько лет работают над освоением digital-платформы. Они активно наращивают целевую аудиторию во всевозможных социальных сетях.

Сейчас для съемок полноценного целевого сюжета достаточно всего одного корреспондента. Для этого ему необходимо иметь при себе iPhone вместо полноценной телевизионной камеры. Обновленный логотип телеканала получил изображение в виде орбиты, которая является символом трансформации и ориентировки на digital, пишет 360tv.ru.

Открытие ПМЭФ состоялось в Петербурге в минувшую среду. В ходе пресс-конференции участники мероприятия поделились своими впечатлениями от первого дня форума.