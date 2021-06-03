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03 июня 01:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
01:19
Происшествия
Гигантский миньон вспыхнул в парке Universal Studios в Лос-Анджелесе
01:09
Общество
Библиотека ДВО РАН опубликовала в электронном виде уникальные номера журнала
01:04
Происшествия
Пьяная женщина на ВАЗ-2104 сбила мужчину в Рязанской области
01:03
Общество
СК РФ расследует ограбление сидевшего рядом с Путиным на параде Победы ветерана
01:00
Общество
ФАН выяснил, почему летом не рекомендуется пить чай и кофе
00:45
Общество
Десятки тысяч детей бесплатно получат путевки в летние лагеря Кубани
00:27
Общество
Мурашко допустил смягчение ограничительных мер в России при одном условии
00:25
Шоу-бизнес
«Это нормально»: Алексей Чумаков вступился за обвиненного в харассменте Меладзе 
00:23
Общество
Телеканал «360» презентовал свой обновленный логотип на ПМЭФ
00:21
ФАН-ТВ
Star Парад с Даной Борисовой. Анетта Бриль о самом сокровенном
00:02
Политика
Украина и Белоруссия поссорились из-за Крыма: эксперт оценил угрозу для Запада
00:01
Шоу-бизнес
Шнуров в срочном порядке покинул ПМЭФ из-за родов жены
23:54
Политика
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
23:45
Происшествия
Посольство РФ в Каире подтвердило информацию о гибели россиянки в ДТП в Египте
23:17
Происшествия
Маленький мальчик попал под машину на глазах у матери в Ивановской области
23:15
Общество
Иностранцы назвали четыре способа узнать русских за границей
23:12
Общество
РКН потребовал от YouTube снять ограничения с записи эфира «60 минут»
23:09
Шоу-бизнес
Шнуров назвал «нелепостью» запрет Украины на въезд 11 российским звездам
23:08
Политика
Экс-депутат Рады заподозрила стокгольмский синдром у части украинцев
23:07
Происшествия
Журналист Протасевич рассказал о «подставившем» его «коллеге»
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Шнуров в срочном порядке покинул ПМЭФ из-за родов жены

Шоу-бизнес
Шнуров в срочном порядке покинул ПМЭФ из-за родов жены
vk.com  /  Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 3 июня. Жена музыканта Сергея Шнурова Ольга Абрамова начала рожать, когда ее супруг был на вечеринке Петербургского международного экономического форума. Артист экстренно покинул встречу.

Участники ПМЭФ отдыхали на Крестовском острове в ресторане Royal Beach. На вечеринке Шнуров представил свою новую группу «Зоя». По предварительной информации, экс-лидер группировки «Ленинград» покинул мероприятие из-за начавшихся родов у его жены, передает «Пятый канал».

Ранее стало известно, что рок-музыкант представит на Петербургском международном экономическом форуме молодую солистку «Зою». Первый альбом исполнительницы состоит из 14 композиций и имеет возрастное ограничение 30+.

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Все новости / Шоу-бизнес / Шнуров в срочном порядке покинул ПМЭФ из-за родов жены
шнуров жена роды
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