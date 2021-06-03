Шнуров в срочном порядке покинул ПМЭФ из-за родов жены

Санкт-Петербург, 3 июня. Жена музыканта Сергея Шнурова Ольга Абрамова начала рожать, когда ее супруг был на вечеринке Петербургского международного экономического форума. Артист экстренно покинул встречу.

Участники ПМЭФ отдыхали на Крестовском острове в ресторане Royal Beach. На вечеринке Шнуров представил свою новую группу «Зоя». По предварительной информации, экс-лидер группировки «Ленинград» покинул мероприятие из-за начавшихся родов у его жены, передает «Пятый канал».

Ранее стало известно, что рок-музыкант представит на Петербургском международном экономическом форуме молодую солистку «Зою». Первый альбом исполнительницы состоит из 14 композиций и имеет возрастное ограничение 30+.