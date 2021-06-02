Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР

Пекин, 2 июня. Россия и Китай являются великими странами, которые никто не сможет победить. Однако существует лишь одно исключение — они сами, пишет китайская газета «Жэньминь жибао».

Обозреватель агентства обратил внимание, что после четырех месяцев на посту президента США стратегия Джо Байдена по отношению к Москве и Пекину только начинает разворачиваться. При этом автор не согласен, что Вашингтон пойдет на союз с Россией ради противостояния КНР.

«Во-первых, возвращение в «треугольник холодной войны» не соответствует исторической тенденции, оно непременно будет обречено на провал», — выразил мнение обозреватель.

Во-вторых, китайский политолог не верит, что сложные отношения двух стран можно легко наладить. Проблема в том, что между ними слишком много противоречий.

«Китай и Россия прошли через многочисленные исторические испытания, внешние силы их не пугают. После более 70 лет КНР и РФ нашли правильный путь для общения, страны отказываются от присоединения к блокам и конфронтации, их работа не нацелена против третьих стран», — подчеркивает издание.

Политолог напомнил слова директора центра при Брукингском институте Ли Чэна, который назвал Россию и Китай великими державами. По его словам, "нет ни одной внешней силы, которая сможет одержать победу над ними, они лишь способны сами погубить себя».

Ранее эксперты Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) пришли к выводу, что американские военные базы, находящиеся в разных странах мира, стали уязвимыми перед современным вооружением России и Китая. Причиной этому, считают специалисты CSBA, является беззащитность военных объектов перед современным оружием, которым владеют обе страны.