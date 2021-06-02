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Происшествия
Гигантский миньон вспыхнул в парке Universal Studios в Лос-Анджелесе
01:09
Общество
Библиотека ДВО РАН опубликовала в электронном виде уникальные номера журнала
01:04
Происшествия
Пьяная женщина на ВАЗ-2104 сбила мужчину в Рязанской области
01:03
Общество
СК РФ расследует ограбление сидевшего рядом с Путиным на параде Победы ветерана
01:00
Общество
ФАН выяснил, почему летом не рекомендуется пить чай и кофе
00:45
Общество
Десятки тысяч детей бесплатно получат путевки в летние лагеря Кубани
00:27
Общество
Мурашко допустил смягчение ограничительных мер в России при одном условии
00:25
Шоу-бизнес
«Это нормально»: Алексей Чумаков вступился за обвиненного в харассменте Меладзе 
00:23
Общество
Телеканал «360» презентовал свой обновленный логотип на ПМЭФ
00:21
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Star Парад с Даной Борисовой. Анетта Бриль о самом сокровенном
00:02
Политика
Украина и Белоруссия поссорились из-за Крыма: эксперт оценил угрозу для Запада
00:01
Шоу-бизнес
Шнуров в срочном порядке покинул ПМЭФ из-за родов жены
23:54
Политика
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
23:45
Происшествия
Посольство РФ в Каире подтвердило информацию о гибели россиянки в ДТП в Египте
23:17
Происшествия
Маленький мальчик попал под машину на глазах у матери в Ивановской области
23:15
Общество
Иностранцы назвали четыре способа узнать русских за границей
23:12
Общество
РКН потребовал от YouTube снять ограничения с записи эфира «60 минут»
23:09
Шоу-бизнес
Шнуров назвал «нелепостью» запрет Украины на въезд 11 российским звездам
23:08
Политика
Экс-депутат Рады заподозрила стокгольмский синдром у части украинцев
23:07
Происшествия
Журналист Протасевич рассказал о «подставившем» его «коллеге»
Все новости

Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР

Политика
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Федеральное агентство новостей

Пекин, 2 июня. Россия и Китай являются великими странами, которые никто не сможет победить. Однако существует лишь одно исключение — они сами, пишет китайская газета «Жэньминь жибао».

Обозреватель агентства обратил внимание, что после четырех месяцев на посту президента США стратегия Джо Байдена по отношению к Москве и Пекину только начинает разворачиваться. При этом автор не согласен, что Вашингтон пойдет на союз с Россией ради противостояния КНР.

«Во-первых, возвращение в «треугольник холодной войны» не соответствует исторической тенденции, оно непременно будет обречено на провал», — выразил мнение обозреватель.

Во-вторых, китайский политолог не верит, что сложные отношения двух стран можно легко наладить. Проблема в том, что между ними слишком много противоречий.

«Китай и Россия прошли через многочисленные исторические испытания, внешние силы их не пугают. После более 70 лет КНР и РФ нашли правильный путь для общения, страны отказываются от присоединения к блокам и конфронтации, их работа не нацелена против третьих стран», — подчеркивает издание.

Политолог напомнил слова директора центра при Брукингском институте Ли Чэна, который назвал Россию и Китай великими державами. По его словам, "нет ни одной внешней силы, которая сможет одержать победу над ними, они лишь способны сами погубить себя».

Ранее эксперты Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) пришли к выводу, что американские военные базы, находящиеся в разных странах мира, стали уязвимыми перед современным вооружением России и Китая. Причиной этому, считают специалисты CSBA, является беззащитность военных объектов перед современным оружием, которым владеют обе страны.

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россия сша китай байден
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