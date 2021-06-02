Посольство РФ в Каире подтвердило информацию о гибели россиянки в ДТП в Египте

Каир, 2 июня. Авария на трассе между Каиром и Хургадой унесла жизнь одной гражданки России. Информацию об этом подтвердили в российском посольстве в столице Египта.

Остальные члены туристической группы отделались повреждениями легкой и средней тяжести. Двое пострадавших отказались от медицинской помощи. Российское посольство продолжает следить за этой ситуацией.

Столкновение микроавтобуса с российскими туристами и легкового автомобиля произошло в среду 2 июня. Всего в машине находилось десять российских туристов.