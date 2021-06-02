Иностранцы назвали четыре способа узнать русских за границей

Москва, 2 июня. Иностранцы назвали несколько признаков, по которым безошибочно узнают русских за границей, передает «Рамблер».

Русских женщин за границей выдает яркий макияж, броские наряды, обувь на каблуках и любовь к салонам красоты. На фоне европейских девушек, равнодушных к бьюти-процедурам и тенденциям модной индустрии, россиянки очень сильно выделяются.

Еще одна отличительная особенность русских — хмурый и осторожный вид. Иностранцы отмечают, что туристы из РФ прямо-таки волком глядят на прохожих и редко улыбаются.

Русские даже в путешествиях отдают предпочтение привычным продуктам и блюдам. Чаще всего их можно встретить с тарелкой супа и хлебом. Также российские туристы двигаются на «шведском столе» вдоль линии выдачи, а иностранцы сначала изучают меню.

Выходцы из РФ считают неуместным приветствовать незнакомцев. Например, иностранец обязательно поздоровается с попутчиком в лифте, а русский — нет. Более того, такое поведение сочтут проявлением неуважения за границей.

Раннее грациозные и элегантные манеры русских девушек поразили западных кавалеров. Иностранцы поделились своими впечатлениями после свиданий с россиянками.