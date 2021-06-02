Маленький мальчик попал под машину на глазах у матери в Ивановской области

Фурманов, 2 июня. Легковой автомобиль сбил полуторагодовалого мальчика на пешеходном переходе в Ивановской области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Ребенок переходил дорогу с мамой, которая держала сына за руку. Мальчик немного забежал вперед, когда его сбила машина.

«От удара ребенка откинуло метров на пять», — отметили в ведомстве.

Наезд совершил водитель Audi 100. У мальчика диагностировали ушибы легкого и головного мозга.

Житель Южно-Сахалинска ранее сбил школьника и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел вне зоны пешеходного перехода.