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02 июня 23:52
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23:45
Происшествия
Посольство РФ в Каире подтвердило информацию о гибели россиянки в ДТП в Египте
23:17
Происшествия
Маленький мальчик попал под машину на глазах у матери в Ивановской области
23:15
Общество
Иностранцы назвали четыре способа узнать русских за границей
23:12
Общество
РКН потребовал от YouTube снять ограничения с записи эфира «60 минут»
23:09
Шоу-бизнес
Шнуров назвал «нелепостью» запрет Украины на въезд 11 российским звездам
23:08
Политика
Экс-депутат Рады заподозрила стокгольмский синдром у части украинцев
23:07
Происшествия
Журналист Протасевич рассказал о «подставившем» его «коллеге»
23:02
Происшествия
СК РФ изучит случаи травмирования детей в результате наезда электросамокатов
23:01
Общество
СПЧ предложил оборудовать электросамокаты номерными знаками
23:00
Общество
ЕС может спровоцировать массовую миграцию украинцев
23:00
Общество
Ученый оценил вероятность искусственного происхождения COVID-19
22:50
Армия
Эксперт указал самый невероятный для Киева сценарий развития событий в Донбассе
22:48
Происшествия
Ребенок пострадал во время езды на самокате в Колпинском районе Петербурга
22:39
Шоу-бизнес
Скончалась народная артистка России Вера Ефремова
22:24
Общество
ФМБА заявило об отсутствии побочных эффектов у препарата «Лейтрагин»
22:19
Шоу-бизнес
Названы самые высокие гонорары российских звезд за корпоративы
22:14
Африка
Власти Камеруна депортируют более тысячи нелегальных золотодобытчиков
22:08
Африка
Жители Мали требуют ухода Франции из страны и просят помощи у России в восстановлении мира
22:01
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в Москве на Ярославском шоссе
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Маленький мальчик попал под машину на глазах у матери в Ивановской области

Происшествия
Маленький мальчик попал под машину на глазах у матери в Ивановской области
petrozavodsk-mo.ru  /  Администрация Петрозаводского городского округа

Фурманов, 2 июня. Легковой автомобиль сбил полуторагодовалого мальчика на пешеходном переходе в Ивановской области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Ребенок переходил дорогу с мамой, которая держала сына за руку. Мальчик немного забежал вперед, когда его сбила машина.

«От удара ребенка откинуло метров на пять», — отметили в ведомстве.

Наезд совершил водитель Audi 100. У мальчика диагностировали ушибы легкого и головного мозга.

Житель Южно-Сахалинска ранее сбил школьника и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел вне зоны пешеходного перехода.

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Все новости / Происшествия / Маленький мальчик попал под машину на глазах у матери в Ивановской области
дтп ребенок дорога
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