Шнуров назвал «нелепостью» запрет Украины на въезд 11 российским звездам

Санкт-Петербург, 2 июня. Гастрольный тур в течение трех лет на территории Украины не смогут устроить в том числе певица Слава, а также актеры Александр Петров и Евгений Стычкин.

Кабинет министров Украины решил на три года лишить российских звезд возможности радовать местных жителей своим творчеством. Если Совет национальной безопасности одобрит инициативу, украинские фанаты не смогут сходить на концерты певицы Славы (настоящее имя Анастасия Сланевская. — Прим. ред.), а также останутся без спектаклей и творческих вечеров актеров Владимира Вдовиченкова, Жанны Эппле, Ольги Габо и Дмитрия Орлова.

Санкции коснутся также звезду сериала «Полицейский с Рублевки» Александра Петрова. Возможность посетить страну исчезнет у Евгения Пронина, Евгения Стычкина, блогера Ярослава Сумишевского, актеров Павла Трубинера и Алексея Чадова. Музыкант Сергей Шнуров высказался об украинской инициативе на форуме в Санкт-Петербурге.

«Я думаю, что рано или поздно это закончится. Это какая-то нелепость, и границы — это условность, которая в глобальном мире уже не имеет значения. Скоро все будет по-другому», — цитируют РИА Новости заявление Шнурова на Петербургском международном экономическом форуме.

Что именно имеет в виду известный музыкант, не уточняется. Вышеуказанное мероприятие проходит в Северной столице России со 2 по 5 июня 2021 года.

Российский артист Сергей Шнуров намекнул, что больше не будет баллотироваться в депутаты Госдумы VIII созыва. В беседе с журналистами он заявил, что не нашел для себя место в политике, но при этом не разочаровался в ней.