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02 июня 23:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:45
Происшествия
Посольство РФ в Каире подтвердило информацию о гибели россиянки в ДТП в Египте
23:17
Происшествия
Маленький мальчик попал под машину на глазах у матери в Ивановской области
23:15
Общество
Иностранцы назвали четыре способа узнать русских за границей
23:12
Общество
РКН потребовал от YouTube снять ограничения с записи эфира «60 минут»
23:09
Шоу-бизнес
Шнуров назвал «нелепостью» запрет Украины на въезд 11 российским звездам
23:08
Политика
Экс-депутат Рады заподозрила стокгольмский синдром у части украинцев
23:07
Происшествия
Журналист Протасевич рассказал о «подставившем» его «коллеге»
23:02
Происшествия
СК РФ изучит случаи травмирования детей в результате наезда электросамокатов
23:01
Общество
СПЧ предложил оборудовать электросамокаты номерными знаками
23:00
Общество
ЕС может спровоцировать массовую миграцию украинцев
23:00
Общество
Ученый оценил вероятность искусственного происхождения COVID-19
22:50
Армия
Эксперт указал самый невероятный для Киева сценарий развития событий в Донбассе
22:48
Происшествия
Ребенок пострадал во время езды на самокате в Колпинском районе Петербурга
22:39
Шоу-бизнес
Скончалась народная артистка России Вера Ефремова
22:24
Общество
ФМБА заявило об отсутствии побочных эффектов у препарата «Лейтрагин»
22:19
Шоу-бизнес
Названы самые высокие гонорары российских звезд за корпоративы
22:14
Африка
Власти Камеруна депортируют более тысячи нелегальных золотодобытчиков
22:08
Африка
Жители Мали требуют ухода Франции из страны и просят помощи у России в восстановлении мира
22:01
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в Москве на Ярославском шоссе
22:00
Экономика
Подводные камни в океане цифровых активов: юрист о нюансах работы с криптовалютой
Все новости

Шнуров назвал «нелепостью» запрет Украины на въезд 11 российским звездам

Шоу-бизнес
Шнуров назвал «нелепостью» запрет Украины на въезд 11 российским звездам
youtube.com  /  кадр из видео

Санкт-Петербург, 2 июня. Гастрольный тур в течение трех лет на территории Украины не смогут устроить в том числе певица Слава, а также актеры Александр Петров и Евгений Стычкин.

Кабинет министров Украины решил на три года лишить российских звезд возможности радовать местных жителей своим творчеством. Если Совет национальной безопасности одобрит инициативу, украинские фанаты не смогут сходить на концерты певицы Славы (настоящее имя Анастасия Сланевская. — Прим. ред.), а также останутся без спектаклей и творческих вечеров актеров Владимира Вдовиченкова, Жанны Эппле, Ольги Габо и Дмитрия Орлова.

Санкции коснутся также звезду сериала «Полицейский с Рублевки» Александра Петрова. Возможность посетить страну исчезнет у Евгения Пронина, Евгения Стычкина, блогера Ярослава Сумишевского, актеров Павла Трубинера и Алексея Чадова. Музыкант Сергей Шнуров высказался об украинской инициативе на форуме в Санкт-Петербурге.

«Я думаю, что рано или поздно это закончится. Это какая-то нелепость, и границы — это условность, которая в глобальном мире уже не имеет значения. Скоро все будет по-другому», — цитируют РИА Новости заявление Шнурова на Петербургском международном экономическом форуме.

Что именно имеет в виду известный музыкант, не уточняется. Вышеуказанное мероприятие проходит в Северной столице России со 2 по 5 июня 2021 года.

Российский артист Сергей Шнуров намекнул, что больше не будет баллотироваться в депутаты Госдумы VIII созыва. В беседе с журналистами он заявил, что не нашел для себя место в политике, но при этом не разочаровался в ней.

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Все новости / Шоу-бизнес / Шнуров назвал «нелепостью» запрет Украины на въезд 11 российским звездам
украина запрет шнуров въезд российские звезды
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