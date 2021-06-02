Экс-депутат Рады заподозрила стокгольмский синдром у части украинцев

Киев, 2 июня. Экс-депутат Народной рады Елена Бондаренко назвала правящие круги Украины «дураками», у которых не осталось и капли совести

Украинским государством управляют бессовестные «дураки». При этом большое число граждан страны готовы снова и снова голосовать за этих «грабителей», будто половина населения страны имеет стокгольмский синдром. Такое резкое мнение высказала экс-депутат Народной рады Украины, глава наблюдательного совета Центра свободы слова Елена Бондаренко.

«Страшно осознавать, что во главе страны стоят такие «дураки», у которых еще и имеется столько инициативы и наглости», - заявила она в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам Бондаренко, после проведенных социологических опросов, более 39% граждан Украины готовы снова идти голосовать за своих же грабителей и насильников. Складывается ощущение будто часть населения страны находится в плену стокгольмского синдрома.

«Это страшно... Люди не осознают, что сами виноваты в текущем положении дел. Они сами проголосовали за эту власть, и даже если не пошел голосовать, все по сути стали соучастниками прихода к власти этих людей», - дополнила Бондаренко

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