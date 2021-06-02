Журналист Протасевич рассказал о «подставившем» его «коллеге»

Минск, 2 июня. Задержанный в Минске Роман Протасевич, который был задержан в аэропорту Минска рассказал, что его мог «подставить» человек, который с ним работает над Telegram-каналом.

Свои предположения по поводу того, кто мог его «подставить» задержанный журналист высказал в видео, опубликованным государственным телеканалом Белоруссии ОНТ. Со слов Протасевича, это был человек, с которым у него был конфликт, и который точно знал когда и на каком самолете будет лететь журналист.

«У меня был личностный конфликт только с одним человеком, достаточно напряженный. Особенно в последние дни» – поделился Протасевич.

Задержанный отметил, что за 40 минут до вылета, он написал своим «коллегам» в рабочий чат, где и был тот человек. В сообщении он изложил всю информацию о перелете и в том же чате был человек, с которым Протасевич конфликтовал.

Ранее генпрокуратура Луганской Народной Республики выступила с предложением по поводу журналиста Романа Протасевича. Республиканские правоохранители предложили ввести для задержанного смертную казнь.