ЕС может спровоцировать массовую миграцию украинцев

Киев, 2 июня. Поток трудовых мигрантов из Украины хлынет в Европу в скором времени. Это связано с тем, что в ЕС не хватает рабочих рук.

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник рассказал, что в ближайшее время спрос на трудовых мигрантов из Украины в Европе вырастет.

Самыми популярными для украинских мигрантов по-прежнему будут являться такие страны, как Польша, Чехия, Германия, Литва и Латвия. В них в основном на работу нанимают водителей, разнорабочих, упаковщиков и грузчиков.

Эксперт отметил, что несмотря на коронавирус и все трудности, которые из-за него произошли и были связаны с выездом за границу, трудовая миграция из Украины практически не сократилась. Исключением стала лишь Германия, которая ввела массу дополнительных ограничений, однако позже и она сделала программу миграции для иностранцев более лояльной.

По словам специалиста, Европа сейчас переживает острую «нехватку рабочих рук», поэтому будет очень заинтересована в том, чтобы в нее приезжали рабочие из Украины.

ФАН сообщал, что актриса и телеведущая Снежана Егорова заявила, что Украина превращается в настоящий «зоопарк» и это происходит из-за того, что к власти пришли худшие из худших.