РКН потребовал от YouTube снять ограничения с записи эфира «60 минут»

Москва, 2 июня. Видеохостинг YouTube ограничил просмотр эфира телепередачи «60 минут», так как она, по мнению владельцев платформы, может напугать или шокировать некоторых пользователей.

Это случилось после выпуска, в котором обсуждалась тема экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. РКН направил ноту протеста в компанию Google с требованием немедленно снять все ограничения с записи эфира.

Недавно Роскомнадзор пригрозил замедлить работу сервисов Google в России, если компания не удалит запрещенную информацию. Однако на сегодняшний момент глава ведомства Андрей Липов заявил, что пока штрафы являются целесообразной мерой.