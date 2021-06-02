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02 июня 23:51
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новостей
23:45
Происшествия
Посольство РФ в Каире подтвердило информацию о гибели россиянки в ДТП в Египте
23:17
Происшествия
Маленький мальчик попал под машину на глазах у матери в Ивановской области
23:15
Общество
Иностранцы назвали четыре способа узнать русских за границей
23:12
Общество
РКН потребовал от YouTube снять ограничения с записи эфира «60 минут»
23:09
Шоу-бизнес
Шнуров назвал «нелепостью» запрет Украины на въезд 11 российским звездам
23:08
Политика
Экс-депутат Рады заподозрила стокгольмский синдром у части украинцев
23:07
Происшествия
Журналист Протасевич рассказал о «подставившем» его «коллеге»
23:02
Происшествия
СК РФ изучит случаи травмирования детей в результате наезда электросамокатов
23:01
Общество
СПЧ предложил оборудовать электросамокаты номерными знаками
23:00
Общество
ЕС может спровоцировать массовую миграцию украинцев
23:00
Общество
Ученый оценил вероятность искусственного происхождения COVID-19
22:50
Армия
Эксперт указал самый невероятный для Киева сценарий развития событий в Донбассе
22:48
Происшествия
Ребенок пострадал во время езды на самокате в Колпинском районе Петербурга
22:39
Шоу-бизнес
Скончалась народная артистка России Вера Ефремова
22:24
Общество
ФМБА заявило об отсутствии побочных эффектов у препарата «Лейтрагин»
22:19
Шоу-бизнес
Названы самые высокие гонорары российских звезд за корпоративы
22:14
Африка
Власти Камеруна депортируют более тысячи нелегальных золотодобытчиков
22:08
Африка
Жители Мали требуют ухода Франции из страны и просят помощи у России в восстановлении мира
22:01
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в Москве на Ярославском шоссе
22:00
Экономика
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Все новости

РКН потребовал от YouTube снять ограничения с записи эфира «60 минут»

Общество
РКН потребовал от YouTube снять ограничения с записи эфира «60 минут»
instagram.com  /  @olgaskabeeva

Москва, 2 июня. Видеохостинг YouTube ограничил просмотр эфира телепередачи «60 минут», так как она, по мнению владельцев платформы, может напугать или шокировать некоторых пользователей.

Это случилось после выпуска, в котором обсуждалась тема экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. РКН направил ноту протеста в компанию Google с требованием немедленно снять все ограничения с записи эфира.

Недавно Роскомнадзор пригрозил замедлить работу сервисов Google в России, если компания не удалит запрещенную информацию. Однако на сегодняшний момент глава ведомства Андрей Липов заявил, что пока штрафы являются целесообразной мерой.

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роскомнадзор youtube попов 60 минут скабеева
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