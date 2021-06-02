СПЧ предложил оборудовать электросамокаты номерными знаками

Москва, 2 июня. Электросамокаты в России необходимо оснастить номерными знаками и распространить на них правила дорожного движения. С таким предложением выступил Совет по правам человека (СПЧ).

Члены СПЧ считают, что в ПДД необходимо внести определение мобильных электрических транспортных средств (ТС) и специальную главу, которая бы регулировала особенности их эксплуатации. Вместе с этим предлагается ограничить скорость движения таких ТС, в том числе, в зависимости от возраста водителя, ввести обязательное страхование гражданской ответственности арендаторов и курьеров, которые управляют такими ТС.

Подмосковный минтранс и оператор сервиса аренды самокатов ранее ограничили скорость электросамокатов на территории региона. Соответствующее решение было одобрено в экспертном центре «Движение без опасности».