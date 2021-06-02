Эксперт указал самый невероятный для Киева сценарий развития событий в Донбассе

Киев, 2 июня. Политолог Геворг Мирзаян прокомментировал информацию о намерении ВСУ спровоцировать очередное обострение ситуации в Донбассе.

Если киевские власти пойдут на поводу у американцев и возобновят боевые действия в Донбассе, то любой исход противостояния окажется выгоден США. Однако для Киева далеко не каждый сценарий развития событий будет иметь положительный исход. К такому выводу пришел политолог Геворг Мирзаян, комментируя сообщение прокуратуры ЛНР о подготовке Киевом военной провокации с использованием танков 58-й бригады ВСУ.

При этом эксперт отметили, что США фактически готовы организовать Украине «американскую рулетку» из ряда вариантов развития событий, среди которых выгодным для украинской стороны окажется лишь один.

«Если Киев сможет на фоне пассивности России оккупировать ЛНР и ДНР, Байден приобретет репутацию «освободителя Украины», — заявил эксперт, указывая на единственный благоприятный для Киева вариант, который является «самым фантастическим», поскольку Россия не станет молча наблюдать за вооруженной агрессией против своих граждан, живущих в Донбассе.

В случае, если ВСУ вновь попадут котел, то будут окончательно сметены «северным ветром» с Донецкой и Луганской областей. Тогда Вашингтон получит очередной повод заявлять о «российском вмешательстве», используя этот голословный тезис для введения дополнительных антироссийских санкций.

Если же Москва решит ответить по примеру событий в Южной Осетии, то Байден получит «внешнеполитическую страшилку» для запугивания Запада российскими танками, готовыми идти на Берлин, что будет использовано для объяснения необходимости дальнейшего усиления и расширения НАТО.

«Украине из всех этих вариантов выгоден лишь первый — самый фантастический (ибо представить, что Москва будет молчать, когда убивают ее граждан, крайне сложно), остальные же два будут сродни катастрофе», — резюмировал Мирзаян, указывая на ту «американскую рулетку» для Украины, которую США готовы с легкостью разыграть при первом удобном случае.

Ранее сообщалось о посещении Донбасса экспертами мозгового центра США.