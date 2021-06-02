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02 июня 23:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:45
Происшествия
Посольство РФ в Каире подтвердило информацию о гибели россиянки в ДТП в Египте
23:17
Происшествия
Маленький мальчик попал под машину на глазах у матери в Ивановской области
23:15
Общество
Иностранцы назвали четыре способа узнать русских за границей
23:12
Общество
РКН потребовал от YouTube снять ограничения с записи эфира «60 минут»
23:09
Шоу-бизнес
Шнуров назвал «нелепостью» запрет Украины на въезд 11 российским звездам
23:08
Политика
Экс-депутат Рады заподозрила стокгольмский синдром у части украинцев
23:07
Происшествия
Журналист Протасевич рассказал о «подставившем» его «коллеге»
23:02
Происшествия
СК РФ изучит случаи травмирования детей в результате наезда электросамокатов
23:01
Общество
СПЧ предложил оборудовать электросамокаты номерными знаками
23:00
Общество
ЕС может спровоцировать массовую миграцию украинцев
23:00
Общество
Ученый оценил вероятность искусственного происхождения COVID-19
22:50
Армия
Эксперт указал самый невероятный для Киева сценарий развития событий в Донбассе
22:48
Происшествия
Ребенок пострадал во время езды на самокате в Колпинском районе Петербурга
22:39
Шоу-бизнес
Скончалась народная артистка России Вера Ефремова
22:24
Общество
ФМБА заявило об отсутствии побочных эффектов у препарата «Лейтрагин»
22:19
Шоу-бизнес
Названы самые высокие гонорары российских звезд за корпоративы
22:14
Африка
Власти Камеруна депортируют более тысячи нелегальных золотодобытчиков
22:08
Африка
Жители Мали требуют ухода Франции из страны и просят помощи у России в восстановлении мира
22:01
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в Москве на Ярославском шоссе
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Скончалась народная артистка России Вера Ефремова

Шоу-бизнес
Скончалась народная артистка России Вера Ефремова
tatd.ru  /  Пресс-служба Тверского академического театра драмы

Тверь, 2 июня. Народная артистка России Вера Ефремова скончалась на 92-м году жизни, сообщает пресс-служба Тверского академического театра драмы.

Ефремова является лауреатом Государственной премии России, кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», ей был 91 год. О причинах смерти в сообщении театра не уточняется. Прощание с артисткой состоится в Тверском академическом театре драмы 4 июня в 12:00 по московскому времени.

«Режиссер-эпоха, легенда советского и российского национального театра, глыба в мире театрального искусства, педагог, писатель, потрясающе мудрый человек, женщина сногсшибательной энергии и силы… Театр осиротел», — говорится в сообщении.

Ефремова была худруком и главным режиссером Тверского академического театра драмы 46 лет. За свою творческую жизнь она принимала участие в 150 спектаклях. Больше всего она любила Александра Островского, Антона Чехова, Льва Толстого, Михаила Лермонтова. С 2015 года, когда скончался ее супруг и коллега Александр Чуйков, Ефремова все реже появлялась на сцене, а ее самочувствие ухудшалось.

Ранее стало известно, что вдову актера Леонида Филатова, актрису Нину Шацкую похоронили не рядом с мужем на Ваганьковском кладбище. Она обрела покой на Троекуровском кладбище в Москве.

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тверь театр некролог вера ефремова
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