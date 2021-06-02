Скончалась народная артистка России Вера Ефремова

Тверь, 2 июня. Народная артистка России Вера Ефремова скончалась на 92-м году жизни, сообщает пресс-служба Тверского академического театра драмы.

Ефремова является лауреатом Государственной премии России, кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», ей был 91 год. О причинах смерти в сообщении театра не уточняется. Прощание с артисткой состоится в Тверском академическом театре драмы 4 июня в 12:00 по московскому времени.

«Режиссер-эпоха, легенда советского и российского национального театра, глыба в мире театрального искусства, педагог, писатель, потрясающе мудрый человек, женщина сногсшибательной энергии и силы… Театр осиротел», — говорится в сообщении.

Ефремова была худруком и главным режиссером Тверского академического театра драмы 46 лет. За свою творческую жизнь она принимала участие в 150 спектаклях. Больше всего она любила Александра Островского, Антона Чехова, Льва Толстого, Михаила Лермонтова. С 2015 года, когда скончался ее супруг и коллега Александр Чуйков, Ефремова все реже появлялась на сцене, а ее самочувствие ухудшалось.

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