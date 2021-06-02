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23:45
Происшествия
Посольство РФ в Каире подтвердило информацию о гибели россиянки в ДТП в Египте
23:17
Происшествия
Маленький мальчик попал под машину на глазах у матери в Ивановской области
23:15
Общество
Иностранцы назвали четыре способа узнать русских за границей
23:12
Общество
РКН потребовал от YouTube снять ограничения с записи эфира «60 минут»
23:09
Шоу-бизнес
Шнуров назвал «нелепостью» запрет Украины на въезд 11 российским звездам
23:08
Политика
Экс-депутат Рады заподозрила стокгольмский синдром у части украинцев
23:07
Происшествия
Журналист Протасевич рассказал о «подставившем» его «коллеге»
23:02
Происшествия
СК РФ изучит случаи травмирования детей в результате наезда электросамокатов
23:01
Общество
СПЧ предложил оборудовать электросамокаты номерными знаками
23:00
Общество
ЕС может спровоцировать массовую миграцию украинцев
23:00
Общество
Ученый оценил вероятность искусственного происхождения COVID-19
22:50
Армия
Эксперт указал самый невероятный для Киева сценарий развития событий в Донбассе
22:48
Происшествия
Ребенок пострадал во время езды на самокате в Колпинском районе Петербурга
22:39
Шоу-бизнес
Скончалась народная артистка России Вера Ефремова
22:24
Общество
ФМБА заявило об отсутствии побочных эффектов у препарата «Лейтрагин»
22:19
Шоу-бизнес
Названы самые высокие гонорары российских звезд за корпоративы
22:14
Африка
Власти Камеруна депортируют более тысячи нелегальных золотодобытчиков
22:08
Африка
Жители Мали требуют ухода Франции из страны и просят помощи у России в восстановлении мира
22:01
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в Москве на Ярославском шоссе
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Названы самые высокие гонорары российских звезд за корпоративы

Шоу-бизнес
Названы самые высокие гонорары российских звезд за корпоративы
wikipedia.org  /  Serge Serebro / CC BY-SA 3.0

Москва, 2 июня. Стоимость выступления артиста на частном мероприятии зависит от его известности. Уже несколько лет пальму первенства самых дорогих звезд держит Алла Пугачева.

Выступление Примадонны на корпоративе обойдется организаторам в 350 тыс. евро (почти 31,5 млн рублей), сообщает KP.RU. В случае с Пугачевой, решают не только деньги: певица может отказаться выступать, очень большое влияние оказывают личные связи.

На втором месте оказалась Земфира, недавно напомнившая о себе новым альбомом. Частный концерт с ее участием стоит порядка 200 тыс. евро (около 18 млн рублей). Годом ранее ее выступление обходилось на 50 тыс. евро дешевле.

Первую тройку замыкают Максим Галкин и Григорий Лепс: их прайс — по 120 тыс. евро (около 11 млн рублей). Ценник остается стабильным уже пару лет.

Среди самых дорогих звезд корпоративов оказались также Стас Михайлов (100 тыс. евро), Филипп Киркоров (90 тыс. евро), Николай Басков, София Ротару и Юрий Антонов (по 80 тыс. евро), Иван Ургант, группа «Сплин» (по 75 тыс. евро).

Средняя цена за корпоратив в России составляет порядка 50 тыс. евро. За эти деньги согласятся выступать Александр Ревва, Ани Лорак, Валерия, Кристина Орбакайте, «Руки Вверх». За 45 тыс. евро шоу для вас будет вести Андрей Малахов, а за 40 тыс. — Гарик Харламов.

Ранее СМИ рассекретили гонорары звезд российского шоу-бизнеса. Выяснилось, что за съемочный день звезде «Физрука», ведущему детского «Голоса» Дмитрию Нагиеву платят 300 тыс. рублей. Такую же сумму режиссеры предлагают звезде «Адмирала» Константину Хабенскому. Новое поколение артистов — Никита Ефремов, Кристина Асмус и Александра Бортич — согласны работать за 200 тыс. рублей в день.

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земфира киркоров галкин пугачева корпоратив лепс
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