ФМБА заявило об отсутствии побочных эффектов у препарата «Лейтрагин»

Москва, 2 июня. Препарат от пневмонии «Лейтрагин» не вызывает побочных эффектов, осложняющих течение COVID-19. К такому выводу пришли специалисты ФМБА.

Соответствующее заявление сделала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Она добавила, что в ходе исследований не было выявлено даже возможности передозировки препаратом.

ФМБА ранее зарегистрировало ингаляционный препарат «Лейтрагин», предназначенный для лечения и профилактики пневмонии. Его действие нацелено на борьбу с цитокиновым штормом, отягощающим течение коронавирусной инфекции.