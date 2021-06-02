Власти Камеруна депортируют более тысячи нелегальных золотодобытчиков

Яунде, 2 июня. Власти Камеруна объявили о депортации более тысячи нелегальных золотодобытчиков. Среди них полиция вычислила выходцев из Центральноафриканской Республики, Камеруна и Сенегала.

Граждане трех стран находились на территории государства довольно продолжительное время и занимались добычей и обработкой ценного металла в деревне Камбеле. Однако после того, как 27 горняков погибли в результате оползней, правительство африканского государства не захотело нести ответственность за жизни людей и издало указ об их принудительной высылке.

Один из золотодобытчиков, Альфред Камун, пожаловался на действия властей и заявил, что он и его братья больше не смогут зарабатывать 50 долларов за ночные смены, чтобы прокормить семью.

«На руднике мы добывали не менее 7 граммов золота в день. Теперь даже мой сын, который занимался промывкой ценной руды, не сможет получать 4 доллара за смену», — рассказал Камун.

Другой нелегальный рабочий по имени Хилэр Кембе посетовал на условия, в которых приходилось работать людям все это время.

«Сейчас уже невозможно узнать точное количество погибших. Некоторые шахты залило водой или произошли оползни. Горняки даже не могут рассказать об этих инцидентах полиции, в противном случае она имеет право задержать их и долго допрашивать», — рассказал Кембе.

Власти Камеруна заверили правозащитные организации в том, что разместят некоторое количество нелегалов в специальных лагерях. Ранее они уже выполняли подобную задачу, когда центральноафриканцы бежали от войны, развязанной боевиками из «Коалиции патриотов за перемены».