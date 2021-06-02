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02 июня 22:23
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22:19
Шоу-бизнес
Названы самые высокие гонорары российских звезд за корпоративы
22:18
Общество
ФМБА заявило об отсутствии побочных эффектов у препарата «Лейтрагин»
22:14
Африка
Власти Камеруна депортируют более тысячи нелегальных золотодобытчиков
22:08
Африка
Жители Мали требуют ухода Франции из страны и просят помощи у России в восстановлении мира
22:01
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в Москве на Ярославском шоссе
22:00
Экономика
Подводные камни в океане цифровых активов: юрист о нюансах работы с криптовалютой
21:51
ЦАР
Линии электропередач полностью восстановили в ЦАР
21:46
Африка
Президент Анголы уволил министра безопасности за расхищение государственного бюджета
21:45
Происшествия
Россиянка погибла в ДТП на трассе между Каиром и Хургадой
21:38
ЦАР
Власти ЦАР и Чада намерены вместе расследовать вооруженное столкновение на границе
21:29
Ближний Восток
Кто такой Ицхак Герцог: израильский Кнессет выбрал нового президента
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД РФ на экономическом форуме в Санкт-Петербурге
21:24
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Тимати собралась переехать из его квартиры вместе с сыном
21:23
ЦАР
Общественники раскритиковали Макрона за агрессивные выпады против России и ЦАР
21:19
ЦАР
Центральноафриканские боевики укрываются от правосудия в Чаде
21:13
Происшествия
Школьница напала на младшего брата с ножом на Камчатке
21:10
Происшествия
Житель Подольска разгромил магазин и раздал покупателям пиво
21:10
Ливия
ФЗНЦ рассказал о новой террористической угрозе в документальном фильме о Ливии
21:09
Общество
Судьба бондианы находится под угрозой из-за покупки Amazon студии MGM
21:08
Армия
Американцы назвали российский МиГ-31 идеальным «охотником» на самолеты сил НАТО
Все новости

Жители Мали требуют ухода Франции из страны и просят помощи у России в восстановлении мира

Африка
Жители Мали требуют ухода Франции из страны и просят помощи у России в восстановлении мира
Global Look Press  /  © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Бамако, 2 июня. Поддержка, которую Россия оказала Центральноафриканской Республике, показала всему континенту преимущества сотрудничества с Москвой. В регионе незамедлительно обратили внимание на успехи РФ в ЦАР.

В августе прошлого года в Мали произошел государственный переворот. Теперь жители африканского государства вновь переживают потрясения. Временного президента и премьер-министра отправили под домашний арест, а власть передали Ассими Гойта. Летом 2020-го именно он возглавлял мятеж.

Население страны, вдохновленное переменами в ЦАР, хочет, чтобы восстановить порядок им помогла Россия. Так, 26 мая перед посольством РФ в Мали прошел митинг. Сотни людей собрались, чтобы выразить поддержку Москве и недовольство Парижем. Франция много лет присутствует в регионе, но это никак не улучшает ситуацию.

Двумя днями позже, 28 мая, состоялась еще одна масштабная демонстрация. Ее участники требовали, чтобы французы прекратили военную операцию «Бархан», которая направлена на борьбу с терроризмом. Однако успеха она так и не принесла. Малийцы вновь попросили, чтобы в ситуацию вмешалась Россия.

СМИ Мали считают, что Париж пытается заблокировать заключение контракта с РФ на поставку оружия. Развитие отношений с Москвой лишит французов влияния еще в одной африканской стране. Как и в случае с ЦАР, их позиции здесь держатся исключительно на внутреннем кризисе.

Все больше африканских стран понимают, что партнерство с Россией имеет ряд преимуществ. Основное — это восстановление мира и стабильности. Многие государства десятилетиями не испытывали покоя.

Франция тем временем стремится только зарабатывать за счет местных территорий. Сохранять хоть какой-то вес помогают войска, которые присутствуют там якобы для обеспечения безопасности, но на самом деле бездействуют.

О том, что Мали захочет заручиться поддержкой России, ранее говорил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей. Он отмечал, что долгожданный мир в ЦАР не остался незамеченным. Местные жители понимают, какую роль в этом сыграла Москва.

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Все новости / Африка / Жители Мали требуют ухода Франции из страны и просят помощи у России в восстановлении мира
россия цар мали
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