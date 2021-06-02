Бамако, 2 июня. Поддержка, которую Россия оказала Центральноафриканской Республике, показала всему континенту преимущества сотрудничества с Москвой. В регионе незамедлительно обратили внимание на успехи РФ в ЦАР.

В августе прошлого года в Мали произошел государственный переворот. Теперь жители африканского государства вновь переживают потрясения. Временного президента и премьер-министра отправили под домашний арест, а власть передали Ассими Гойта. Летом 2020-го именно он возглавлял мятеж.

Население страны, вдохновленное переменами в ЦАР, хочет, чтобы восстановить порядок им помогла Россия. Так, 26 мая перед посольством РФ в Мали прошел митинг. Сотни людей собрались, чтобы выразить поддержку Москве и недовольство Парижем. Франция много лет присутствует в регионе, но это никак не улучшает ситуацию.

Двумя днями позже, 28 мая, состоялась еще одна масштабная демонстрация. Ее участники требовали, чтобы французы прекратили военную операцию «Бархан», которая направлена на борьбу с терроризмом. Однако успеха она так и не принесла. Малийцы вновь попросили, чтобы в ситуацию вмешалась Россия.

СМИ Мали считают, что Париж пытается заблокировать заключение контракта с РФ на поставку оружия. Развитие отношений с Москвой лишит французов влияния еще в одной африканской стране. Как и в случае с ЦАР, их позиции здесь держатся исключительно на внутреннем кризисе.

Все больше африканских стран понимают, что партнерство с Россией имеет ряд преимуществ. Основное — это восстановление мира и стабильности. Многие государства десятилетиями не испытывали покоя.

Франция тем временем стремится только зарабатывать за счет местных территорий. Сохранять хоть какой-то вес помогают войска, которые присутствуют там якобы для обеспечения безопасности, но на самом деле бездействуют.

О том, что Мали захочет заручиться поддержкой России, ранее говорил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей. Он отмечал, что долгожданный мир в ЦАР не остался незамеченным. Местные жители понимают, какую роль в этом сыграла Москва.