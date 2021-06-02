Линии электропередач полностью восстановили в ЦАР

Банги, 2 июня. Рабочие энергетической компании ENERCA восстановили вторую линию электропередач в ЦАР. Ремонт первой и третьей завершился неделей ранее.

Центральный объект системы электроснабжения находится в районе деревни Данзи, которая располагается в 20 километрах от столицы.

Вторая линия питает Банги и окрестные села электричеством. Жители Центральноафриканской Республики благодарны компании и властям страны за ее восстановление.

Ранее сообщалось о сильном ветре и проливном дожде, которые завалили опоры электроснабжения и обесточили ближайшие населенные пункты. ENERCA приложила много усилий для обеспечения городов и деревень электроэнергией.

Правительство республики не проигнорировало этот инцидент. Сразу же после аварии министр энергетики ЦАР Герберт Джоно Ахаба прибыл на место происшествия и приступил к выяснению обстоятельств и путей решения этой проблемы.