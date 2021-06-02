Россиянка погибла в ДТП на трассе между Каиром и Хургадой

Каир, 2 июня. Российские туристы попали в крупную аварию в Египте. Инцидент произошел на трассе между Каиром и Хургадой.

Столкновение между микроавтобусом с российскими туристами и легковым автомобилем произошло в среду. Всего в машине находились десять граждан РФ, среди них двое детей. В результате аварии погибла россиянка, сообщили СМИ источники в полиции.

Ранее крупное ДТП с участием пассажирского микроавтобуса произошло в Алтайском крае. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 11 человек.