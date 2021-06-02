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22:19
Шоу-бизнес
Названы самые высокие гонорары российских звезд за корпоративы
22:18
Общество
ФМБА заявило об отсутствии побочных эффектов у препарата «Лейтрагин»
22:14
Африка
Власти Камеруна депортируют более тысячи нелегальных золотодобытчиков
22:08
Африка
Жители Мали требуют ухода Франции из страны и просят помощи у России в восстановлении мира
22:01
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в Москве на Ярославском шоссе
22:00
Экономика
Подводные камни в океане цифровых активов: юрист о нюансах работы с криптовалютой
21:51
ЦАР
Линии электропередач полностью восстановили в ЦАР
21:46
Африка
Президент Анголы уволил министра безопасности за расхищение государственного бюджета
21:45
Происшествия
Россиянка погибла в ДТП на трассе между Каиром и Хургадой
21:38
ЦАР
Власти ЦАР и Чада намерены вместе расследовать вооруженное столкновение на границе
21:29
Ближний Восток
Кто такой Ицхак Герцог: израильский Кнессет выбрал нового президента
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД РФ на экономическом форуме в Санкт-Петербурге
21:24
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Тимати собралась переехать из его квартиры вместе с сыном
21:23
ЦАР
Общественники раскритиковали Макрона за агрессивные выпады против России и ЦАР
21:19
ЦАР
Центральноафриканские боевики укрываются от правосудия в Чаде
21:13
Происшествия
Школьница напала на младшего брата с ножом на Камчатке
21:10
Происшествия
Житель Подольска разгромил магазин и раздал покупателям пиво
21:10
Ливия
ФЗНЦ рассказал о новой террористической угрозе в документальном фильме о Ливии
21:09
Общество
Судьба бондианы находится под угрозой из-за покупки Amazon студии MGM
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Армия
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Президент Анголы уволил министра безопасности за расхищение государственного бюджета

Африка
Президент Анголы уволил министра безопасности за расхищение государственного бюджета
wikipedia.org  /  Jérémy Barande / CC BY-SA 2.0

Луанда, 2 июня. Президент Анголы Жуан Лоренсу отправил в отставку министра безопасности, а также главу службы безопасности и разведки генерала Педро Себастьяна.

Такое решение глава государства принял на фоне финансового скандала, который разразился вокруг чиновника.

«Генерал Педро Себастьян уволен с должности государственного министра и главы службы безопасности президента республики. Он был назначен на нее 28 сентября 2017 года», — говорится в сообщении властей Анголы.

По распоряжению лидера страны освободившийся пост уже занял генерал Франциско Перейру Фуртадо. При президенте Жозе Эдуарду душ Сантуш он работал начальником Генштаба в течение восьми лет.

Сотрудников действующей службы безопасности также подозревают в разграблении бюджета. Все началось с ареста майора Педро Луссати. Его задержали на границе при попытке вывезти 10 млн долларов США и 4 млн евро наличными за рубеж.

Резервный банк Анголы начал расследование, чтобы выяснить, как деньги оказались у военных чиновников. Кроме руководителя Министерства безопасности, Лоренсу уволил часть офицеров. Нельзя исключать, что позже своих постов лишатся и другие лица, причастные к преступлению.

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ангола лоренсу
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