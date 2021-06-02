Президент Анголы уволил министра безопасности за расхищение государственного бюджета

Луанда, 2 июня. Президент Анголы Жуан Лоренсу отправил в отставку министра безопасности, а также главу службы безопасности и разведки генерала Педро Себастьяна.

Такое решение глава государства принял на фоне финансового скандала, который разразился вокруг чиновника.

«Генерал Педро Себастьян уволен с должности государственного министра и главы службы безопасности президента республики. Он был назначен на нее 28 сентября 2017 года», — говорится в сообщении властей Анголы.

По распоряжению лидера страны освободившийся пост уже занял генерал Франциско Перейру Фуртадо. При президенте Жозе Эдуарду душ Сантуш он работал начальником Генштаба в течение восьми лет.

Сотрудников действующей службы безопасности также подозревают в разграблении бюджета. Все началось с ареста майора Педро Луссати. Его задержали на границе при попытке вывезти 10 млн долларов США и 4 млн евро наличными за рубеж.

Резервный банк Анголы начал расследование, чтобы выяснить, как деньги оказались у военных чиновников. Кроме руководителя Министерства безопасности, Лоренсу уволил часть офицеров. Нельзя исключать, что позже своих постов лишатся и другие лица, причастные к преступлению.