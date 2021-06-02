Власти ЦАР и Чада намерены вместе расследовать вооруженное столкновение на границе

Банги, 2 июня. Власти Центральноафриканской Республики договорились с правительством Чада о формировании международного комитета, который займется расследованием пограничного вооруженного столкновения армий двух стран.

Обе республики признали необходимость в тщательном выяснении всех обстоятельств данного инцидента.

Ранее сообщалось о перестрелке между военнослужащими двух государств на границе. Чадские власти утверждают, что центральноафриканская армия (FACA) виновата в смерти бойцов и незаконном пересечении территории их страны.

Однако местные жители ЦАР опровергли эту информацию. Свидетели происшествия заявили, что отряды FACA вступили в бой с боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены», которые пытались сбежать в Чад.

Несмотря на успех центральноафриканской армии в борьбе с незаконными вооруженными формированиями, в стране все еще отмечается присутствие малочисленных бандгрупп, которые ведут партизанскую войну и терроризируют население.