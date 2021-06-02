Экс-возлюбленная Тимати собралась переехать из его квартиры вместе с сыном

Москва, 2 июня. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова призналась, что не собирается жить в московской квартире основателя лейбла Black Star постоянно.

Сейчас экс-избранница Тимати живет в его двухэтажных апартаментах вместе с маленьким сыном Ратмиром. Она часто фотографируется на фоне лестницы, возле которой стоят яркие куклы в виде персонажей из мультфильмов.

Один из подписчиков Решетовой спросил у нее в Instagram Stories, не хочет ли она убрать эти фигуры. Модель ответила, что куклы ей всегда нравились, и она даже сама иногда их покупала.

«Но их скоро не будет в этой квартире, да и мы с Ратмиром переедем в свое жилье», — написала бывшая возлюбленная рэпера.

По словам Решетовой, в квартире Тимати она проживает временно. Модель пока не перебралась в собственное жилье, поскольку там еще идет ремонт.

Бывшая возлюбленная рэпера объявила о расставании с музыкантом в прошлом году. Почти сразу после этого стало известно, что основатель лейбла Black Star примет участие в новом сезоне шоу «Холостяк». Поклонники подозревали, что Решетова и Тимати на самом деле остались вместе, а сообщение об их разрыве стало пиар-ходом. Экс-возлюбленная рэпера тоже занялась музыкальной карьерой и готовится выпустить свой первый клип.