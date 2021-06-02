Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД РФ на экономическом форуме в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 2 июня. Премьер-министр Фирмен Нгребада возглавил делегацию Центральноафриканской Республики, которая прибыла в РФ для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

Кроме главы правительства в Россию приехали министр финансов Феликс Молуа и руководитель Министерства горнодобывающей промышленности Леопольд Мболи Фатран. Сам Нгребада уже встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым.

Петербургский международный экономический форум проводят с 1997 года. Последние 15 лет пристальное внимание ему уделяет российский президент Владимир Путин.

Участие ЦАР в мероприятии подтверждает развитие ее партнерства с Россией. Отечественные инструкторы оказали африканской стране поддержку в борьбе с конгломератом группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Москва также помогает республике восстановиться после многочисленных кризисов. Президент Фостен-Арканж Туадера намерен посвятить второй срок на посту развитию страны. Многие иностранные державы хотят инвестировать в ЦАР, однако предпочтение отдается россиянам.