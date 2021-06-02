Общественники раскритиковали Макрона за агрессивные выпады против России и ЦАР

Банги, 2 июня. Центральноафриканское движение Talitha Koum осудило высказывание президента Франции Эммануэля Макрона по поводу присутствия российских инструкторов на территории республики.

Ранее Макрон раскритиковал специалистов из РФ, а также местные власти, однако не назвал никаких конкретных фактов и причин, вынудивших его на голословные высказывания.

Центральноафриканская организация Talitha Koum отреагировала на беспочвенные обвинения. Активисты напомнили президенту Пятой республики, что его страна обязана экономическим ростом и процветанием измученной Африке, которую она колонизировала и подвергла эксплуатации.

«Фантасмагорические разглагольствования Макрона показывают, что его страна повинна в бедах ЦАР. Почему французский лидер не направил к нам парочку элитных отрядов на борьбу с боевиками?» — задали вопрос авторы осуждающей статьи.

Члены движения также поинтересовались у главы европейского государства, почему его беспокоят только ценные месторождения, а не человеческие судьбы и страдание населения Центральноафриканской Республики.

«Почему Макрона интересуют только наши богатства, а не люди, которые умирают во время военно-политических кризисов в стране», — возмутились в организации.

Ранее российский социолог, руководитель Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей объяснил причины такой жесткой критики французского истеблишмента в сторону России. По его мнению, Париж опасается стабилизации ситуации в ЦАР и усиления влияния Москвы в Африке. Ученый также подчеркнул, что озвученные Макроном обвинения не имеют никаких фактических подтверждений.