Центральноафриканские боевики укрываются от правосудия в Чаде

Банги, 2 июня. Чад не собирается мешать боевикам из разгромленного конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) скрываться на территории республики. Они бегут из ЦАР и свободно проникают в соседнее государство.

Уже доказано, что чадские граждане причастны к попытке государственного переворота, которую предпринял бывший центральноафриканский президент Франсуа Бозизе при поддержке CPC. Кроме того, в Чаде вербуют боевиков и закупают оружие.

Стоит отметить, что и лидеры ныне разгромленной «Коалиции патриотов за перемены» выбрали соседнюю республику в качестве убежища. На территории Чада скрываются Бозизе, Алхатим Махамат, Али Дарасса и многие другие главари бандгрупп.

То, что участники и организаторы вооруженного захвата власти до сих пор прячутся от правосудия, во многом тормозит установление полной стабильности и мира в ЦАР. Преступники через чадские власти пытаются надавить на центральноафриканцев и принудить их к переговорам.

При этом ЦАР стремится сохранить отношения с соседом. Всех граждан Чада, арестованных за участие в наступлении на Банги, по первой просьбе экстрадируют на родину. Нджамена же не слишком ценит партнерство с Центральноафриканской Республикой.

Разбираясь в отношениях двух африканских государств, нельзя забывать о Франции. Ее влияние на Чад достаточно велико. Париж использует эту территорию для того, чтобы надавить на ЦАР.

Недавно на границе двух государств произошел инцидент, который омрачил и без того напряженную обстановку. Центральноафриканские военные (FACA) преследовали боевиков, пытавшихся пересечь северные рубежи и укрыться в соседней республике. В итоге случилось столкновение, в результате которого ВС двух стран понесли потери. Нджамена обвинила в этом FACA. Однако свидетели опровергают такую информацию. Они настаивают, что нападение совершили бандиты из разбитой «Коалиции».