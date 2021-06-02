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Названы самые высокие гонорары российских звезд за корпоративы
22:18
Общество
ФМБА заявило об отсутствии побочных эффектов у препарата «Лейтрагин»
22:14
Африка
Власти Камеруна депортируют более тысячи нелегальных золотодобытчиков
22:08
Африка
Жители Мали требуют ухода Франции из страны и просят помощи у России в восстановлении мира
22:01
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в Москве на Ярославском шоссе
22:00
Экономика
Подводные камни в океане цифровых активов: юрист о нюансах работы с криптовалютой
21:51
ЦАР
Линии электропередач полностью восстановили в ЦАР
21:46
Африка
Президент Анголы уволил министра безопасности за расхищение государственного бюджета
21:45
Происшествия
Россиянка погибла в ДТП на трассе между Каиром и Хургадой
21:38
ЦАР
Власти ЦАР и Чада намерены вместе расследовать вооруженное столкновение на границе
21:29
Ближний Восток
Кто такой Ицхак Герцог: израильский Кнессет выбрал нового президента
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД РФ на экономическом форуме в Санкт-Петербурге
21:24
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Тимати собралась переехать из его квартиры вместе с сыном
21:23
ЦАР
Общественники раскритиковали Макрона за агрессивные выпады против России и ЦАР
21:19
ЦАР
Центральноафриканские боевики укрываются от правосудия в Чаде
21:13
Происшествия
Школьница напала на младшего брата с ножом на Камчатке
21:10
Происшествия
Житель Подольска разгромил магазин и раздал покупателям пиво
21:10
Ливия
ФЗНЦ рассказал о новой террористической угрозе в документальном фильме о Ливии
21:09
Общество
Судьба бондианы находится под угрозой из-за покупки Amazon студии MGM
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Армия
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Центральноафриканские боевики укрываются от правосудия в Чаде

ЦАР
Центральноафриканские боевики укрываются от правосудия в Чаде
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Сергей Чемеков

Банги, 2 июня. Чад не собирается мешать боевикам из разгромленного конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) скрываться на территории республики. Они бегут из ЦАР и свободно проникают в соседнее государство.

Уже доказано, что чадские граждане причастны к попытке государственного переворота, которую предпринял бывший центральноафриканский президент Франсуа Бозизе при поддержке CPC. Кроме того, в Чаде вербуют боевиков и закупают оружие.

Стоит отметить, что и лидеры ныне разгромленной «Коалиции патриотов за перемены» выбрали соседнюю республику в качестве убежища. На территории Чада скрываются Бозизе, Алхатим Махамат, Али Дарасса и многие другие главари бандгрупп.

То, что участники и организаторы вооруженного захвата власти до сих пор прячутся от правосудия, во многом тормозит установление полной стабильности и мира в ЦАР. Преступники через чадские власти пытаются надавить на центральноафриканцев и принудить их к переговорам.

При этом ЦАР стремится сохранить отношения с соседом. Всех граждан Чада, арестованных за участие в наступлении на Банги, по первой просьбе экстрадируют на родину. Нджамена же не слишком ценит партнерство с Центральноафриканской Республикой.

Разбираясь в отношениях двух африканских государств, нельзя забывать о Франции. Ее влияние на Чад достаточно велико. Париж использует эту территорию для того, чтобы надавить на ЦАР.

Недавно на границе двух государств произошел инцидент, который омрачил и без того напряженную обстановку. Центральноафриканские военные (FACA) преследовали боевиков, пытавшихся пересечь северные рубежи и укрыться в соседней республике. В итоге случилось столкновение, в результате которого ВС двух стран понесли потери. Нджамена обвинила в этом FACA. Однако свидетели опровергают такую информацию. Они настаивают, что нападение совершили бандиты из разбитой «Коалиции».

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Все новости / ЦАР / Центральноафриканские боевики укрываются от правосудия в Чаде
цар чад
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