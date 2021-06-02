Школьница напала на младшего брата с ножом на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 2 июня. Старшеклассница нанесла родственнику колото-резаные раны холодным оружием в результате ссоры.

По предварительным данным, конфликт между 16-летней девушкой и ее братом начался из-за поведения последнего. Злоумышленница ударила родственника в область жизненно важных органов. Пострадавшего девятилетнего мальчика увезли в больницу. Медики оценивают его состояние как стабильное.

Родители школьников в момент происшествия не находились дома. Мать уехала с третьим ребенком в другой регион, а отец работал. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». Девушке вскоре могут избрать меру пресечения в виде помещения под стражу.

Несовершеннолетний житель Петербурга ранее напал на женщину, сообщало Федеральное агентство новостей. Он ограбил пострадавшую, угрожая ножом.