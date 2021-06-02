Судьба бондианы находится под угрозой из-за покупки Amazon студии MGM

Лос-Анджелес, 2 июня. Сценарист Джон Логан, работавший над фильмами "Координаты "Скайфолл"" и "Спектр", выразил свои опасения за судьбу бондианы. Права на франшизу частично приобрел Amazon .

Зарубежный издания недавно сообщили о крупной сделке — компания Amazon приобрела MGM за 8,45 миллиарда долларов. К Amazon помимо студии частично отошли права на культовую франшизу о Джеймсе Бонде. Другой частью владеет Eon Productions, которая пытается контролировать всю серию об агенте 007.

Сценарист франшизы Джон Логан заявил об опасных последствия от сделки. Он опасается за судьбу картин о Джеймсе Бонде. По его словам, Amazon может сделать из знаменитого проекта еще одну ничем не примечательную серию фильмов, как делают многие кинокомпании с экранизацией комиксов.

"Работая над сценариями "Скайфолла" и "Спектра", я понял, что бондиана — не просто очередная франшиза, это не Marvel и не DC; это семейный бизнес <...> И что может произойти, если такая крупная корпорация, как Amazon, потребует решающего голоса в этом процессе?" — задается вопросом Джон Логан.

Он предполагает, что продюсеры и сервис сейчас будут вмешиваться в работу над бондианой и диктовать свое видение фильмов. Логан подчеркнул, что "Джеймс Бонд" — это особая франшиза, которая требует аккуратного к себе отношения и подхода.

