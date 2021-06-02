Американцы назвали российский МиГ-31 идеальным «охотником» на самолеты сил НАТО

Вашингтон, 2 июня. Российский перехватчик МиГ-31 отлично подходит для «охоты» на зарубежные разведывательные самолеты, уверены американские аналитики.

Различные провокации в отношении России со стороны США в Арктике продолжают жестко пресекаться Москвой, отметил военный аналитик Питер Сучиу, перевод статьи которого для 19FortyFive приводит «ПолитРоссия». Он обратил внимание на российский истребитель-перехватчик МиГ-31, который используется ВС РФ для патрульных миссий в регионе.

Подобные перехватчики недавно дважды осуществляли сопровождение самолетов-разведчиков P-3C Orion, принадлежащих ВВС Норвегии, которые приблизились к российским рубежам, напомнил автор материала. По его словам, для пилотов МиГ-31 подобные задания являются весьма привычными.

«Россия нарастила свое присутствие в Арктическом регионе, и МиГ-31 стал ключевым компонентом сил РФ. Российские военные все чаще используют эти самолеты для воздушных операций в Заполярье, поистине раздвигая границы для всепогодного истребителя», — уверен Сучиу.

Москва имеет в своем распоряжении сотни подобных самолетов, представляющих собой один из компонентов многослойной системы противовоздушной обороны страны, объяснил аналитик. Он добавил, что МиГ-31 может разгоняться до скорости более трех Махов, что делает его идеальным «охотником» на разведывательные самолеты сил НАТО.

Ранее китайские аналитики заявили, что российский МиГ-31 способен эффективно противостоять гиперзвуковому вооружению. По словам экспертов, это стало возможно благодаря высокоскоростным ракетам Р-37, развивающим скорость 6 Махов.