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Американцы назвали российский МиГ-31 идеальным «охотником» на самолеты сил НАТО
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02 июня 22:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:19
Шоу-бизнес
Названы самые высокие гонорары российских звезд за корпоративы
22:18
Общество
ФМБА заявило об отсутствии побочных эффектов у препарата «Лейтрагин»
22:14
Африка
Власти Камеруна депортируют более тысячи нелегальных золотодобытчиков
22:08
Африка
Жители Мали требуют ухода Франции из страны и просят помощи у России в восстановлении мира
22:01
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в Москве на Ярославском шоссе
22:00
Экономика
Подводные камни в океане цифровых активов: юрист о нюансах работы с криптовалютой
21:51
ЦАР
Линии электропередач полностью восстановили в ЦАР
21:46
Африка
Президент Анголы уволил министра безопасности за расхищение государственного бюджета
21:45
Происшествия
Россиянка погибла в ДТП на трассе между Каиром и Хургадой
21:38
ЦАР
Власти ЦАР и Чада намерены вместе расследовать вооруженное столкновение на границе
21:29
Ближний Восток
Кто такой Ицхак Герцог: израильский Кнессет выбрал нового президента
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД РФ на экономическом форуме в Санкт-Петербурге
21:24
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Тимати собралась переехать из его квартиры вместе с сыном
21:23
ЦАР
Общественники раскритиковали Макрона за агрессивные выпады против России и ЦАР
21:19
ЦАР
Центральноафриканские боевики укрываются от правосудия в Чаде
21:13
Происшествия
Школьница напала на младшего брата с ножом на Камчатке
21:10
Происшествия
Житель Подольска разгромил магазин и раздал покупателям пиво
21:10
Ливия
ФЗНЦ рассказал о новой террористической угрозе в документальном фильме о Ливии
21:09
Общество
Судьба бондианы находится под угрозой из-за покупки Amazon студии MGM
21:08
Армия
Американцы назвали российский МиГ-31 идеальным «охотником» на самолеты сил НАТО
Все новости

Американцы назвали российский МиГ-31 идеальным «охотником» на самолеты сил НАТО

Армия
Американцы назвали российский МиГ-31 идеальным «охотником» на самолеты сил НАТО
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Вашингтон, 2 июня. Российский перехватчик МиГ-31 отлично подходит для «охоты» на зарубежные разведывательные самолеты, уверены американские аналитики.

Различные провокации в отношении России со стороны США в Арктике продолжают жестко пресекаться Москвой, отметил военный аналитик Питер Сучиу, перевод статьи которого для 19FortyFive приводит «ПолитРоссия». Он обратил внимание на российский истребитель-перехватчик МиГ-31, который используется ВС РФ для патрульных миссий в регионе.

Подобные перехватчики недавно дважды осуществляли сопровождение самолетов-разведчиков P-3C Orion, принадлежащих ВВС Норвегии, которые приблизились к российским рубежам, напомнил автор материала. По его словам, для пилотов МиГ-31 подобные задания являются весьма привычными.

«Россия нарастила свое присутствие в Арктическом регионе, и МиГ-31 стал ключевым компонентом сил РФ. Российские военные все чаще используют эти самолеты для воздушных операций в Заполярье, поистине раздвигая границы для всепогодного истребителя», — уверен Сучиу.

Москва имеет в своем распоряжении сотни подобных самолетов, представляющих собой один из компонентов многослойной системы противовоздушной обороны страны, объяснил аналитик. Он добавил, что МиГ-31 может разгоняться до скорости более трех Махов, что делает его идеальным «охотником» на разведывательные самолеты сил НАТО.

Ранее китайские аналитики заявили, что российский МиГ-31 способен эффективно противостоять гиперзвуковому вооружению. По словам экспертов, это стало возможно благодаря высокоскоростным ракетам Р-37, развивающим скорость 6 Махов.

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россия нато миг-31 перехватчики сучиу 19FortyFive
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