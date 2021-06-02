Женева, 2 июня. Грядущие переговоры глав России и США могут привести к тому, что они сделают совместное заявление, что является редкостью для обеих стран.

Российский лидер Владимир Путин вместе с американским президентом Джо Байденом после встречи, которая пройдет в Женеве 16 июня, могут сделать совместное заявление. Известно, что лидер США никогда не высказывал симпатии к России. Предыдущий президент республиканец Дональд Трамп за время своего правления также не смог установить теплые отношения с Москвой. Подобные совместные заявления со стороны лидеров двух государств не являются частой практикой.

Сейчас, по словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, происходит «шлифовка» текста заявления и сложность работы над им заключается в том, что повестки России и США практически не совпадают.

Похоже, совместные заявления российские лидеры принимают только с американским президентами-демократами. Именно так произошло на первых переговорах Владимира Путина с экс-главой США Биллом Клинтоном в 2000 году, а также с бывшим президентом Бараком Обамой в 2012 году.

ФАН сообщал, что рамках Арктического форума в Исландии, прошла встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы Госдепартамента США Энтони Блинкена. Главной темой обсуждения на ней стала подготовка к диалогу президентов двух стран. Президенты России и США после встречи могут сделать совместное заявление